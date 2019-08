CC OO denunciará ante la Inspección de Trabajo la muerte de dos repartidores Policía Local de Huelva. / EUROPA PRESS Se trata de un sector «muy precarizado» y, por ello, este sindicato exige mayor vigilancia para prevenir la alta siniestralidad laboral EFE Sevilla Jueves, 22 agosto 2019, 14:34

CC OO de Andalucía denunciará ante la Inspección de Trabajo los accidentes de tráfico mortales sufridos esta semana por dos repartidores en Huelva y en Sevilla, ha informado en un comunicado. La muerte de un trabajador de reparto de comida a domicilio en Huelva se suma a la de otro trabajador en Sevilla el pasado domingo, ambos en accidentes de tráfico.

Se trata de un sector «muy precarizado» y, por ello, este sindicato exige mayor vigilancia para prevenir la alta siniestralidad laboral. Para CC OO, es una prioridad «acabar con esta lacra social que no para de afectar a los trabajadores sean del sector que sean, algo ante lo que no pueden quedar impasibles ni las administraciones ni el empresariado y que no tengamos que seguir siendo testigos de muertes que pueden evitarse«.

También recuerda que en las empresas «no pueden anteponer el beneficio empresarial por encima de la vida de sus trabajadores«.