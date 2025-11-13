Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno (c), junto a la consejera de Economía, Carolina España, y al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, E: P.

Las cuentas para 2026 superan su primer escollo

El Gobierno de la Junta salva con la mayoría del Partido Popular el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, pero recibe un aviso del clima hostil que le espera hasta las elecciones

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:40

Comenta

Sin sorpresas en la naturaleza del debate ni mucho menos en el resultado, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para ... el año próximo superó este miércoles su primera prueba en el Parlamento. La mayoría de la Cámara rechazó con los votos del Partido Popular las enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos de la oposición -PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante-, que pedían la devolución del proyecto. Pese a que las enmiendas fueron presentadas de manera separada, al ser propuestas que pedían la devolución del proyecto se votaron de manera conjunta. El escenario fue el más deseado por el Gobierno andaluz, toda la oposición, de izquierda y de derecha, votando al unísono en la misma dirección contra el documento que garantiza la estabilidad.

