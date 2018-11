CSIF Granada denuncia la centralización de las pruebas del SAS en Sevilla y exige exámenes en cada provincia El sindicato considera «incomprensible que la Administración no convoque las pruebas en las ocho provincias para garantizar la máxima igualdad, resultando extraño que personas que se juegan su futuro y una plaza en el SAS no se presenten» R.I. Miércoles, 7 noviembre 2018, 11:59

El próximo domingo 11 de noviembre tendrán lugar en Sevilla las pruebas del SAS para las categorías de administrativo, cocinero y trabajador social. En este sentido, el sector de Sanidad de CSIF Granada lamenta que, «por la obligatoriedad de la Administración para realizar los exámenes sólo en Sevilla, miles de opositores se vean afectados por las inclemencias meteorológicas e incluso, en ocasiones, no hayan podido acudir a los exámenes».

El responsable del sector de Sanidad de CSIF Granada, Victorino Girela, considera «incomprensible que la Administración no convoque las pruebas en las ocho provincias para garantizar la máxima igualdad, resultando extraño que personas que se juegan su futuro y una plaza en el SAS no se presenten precisamente en las mejores condiciones por la falta de sensibilidad de la Administración para celebrar las pruebas en cada una de las provincias de Andalucía. En octubre, muchos no pudieron ni llegar».

En consecuencia, raíz de los incidentes producidos en las pruebas de finales de octubre, cuando miles de opositores se vieron afectados por las lluvias y los cortes de carretera, CSIF Granada reclama de nuevo la convocatoria de exámenes de oposiciones del SAS en todas las provincias andaluzas, una reivindicación que el sindicato no descarta llevar hasta el Defensor del Pueblo y la vía judicial.

Girela considera que «estas penalidades podrían solucionarse con un pequeño esfuerzo por parte del SAS entendiendo que se trata de una prueba decisiva que se inicia a las ocho de la mañana y que los candidatos que viajan desde Granada tienen que realizar desplazamientos de hasta ocho y nueve horas en ida y vuelta, saliendo de madrugada, lo que supone una noche sin dormir y que hace que no se mantengan los principios de igualdad entre todos los opositores».