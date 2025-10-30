Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la comisión de Sanidad celebrada este jueves en el Parlamento. IDEAL

La crisis de los cribados monopoliza el debate político y profundiza la brecha entre el Gobierno y la Junta

La asociación denunciante exhibe su sintonía con el Ejecutivo de Sánchez y admite que se reunió con el consejero sólo para no recibir críticas

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:10

Un día después de la esperada reunión entre el Gobierno andaluz y la asociación Amama, denunciante de los casos de retrasos en los cribados del ... cáncer de mama, la distancia entre este colectivo y la Junta ha vuelto a quedar en evidencia en la valoración que ambas partes han hecho de ese encuentro. Mientras que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lo calificó de «largo y fructífero», la presidenta de la asociación, admitió que acudió solamente porque los miembros del Gobierno «estaban usando como arma arrojadiza» su negativa a acudir a las reiteradas invitaciones del Ejecutivo autonómico a reunirse para intercambiar información y buscar soluciones.

