Se compra una casa en Andalucía y la reforma se convierte en una pesadilla

L. L. Lunes, 5 de mayo 2025, 15:45 Comenta Compartir

Grifos al revés, acabados inexistentes y humedades. La creadores de contenido Eva Evarista se hizo viral en redes cuando publicó un vídeo en el que contaba que había comprado una casa en Sevilla que tenías más de 100 años. Su objetivo estaba claro. Reformar la vivienda, darle un lavado de cara y convertirla en su hogar. Las obras en el inmueble han avanzado, pero no de la manera que Eva esperaba.

El motivo es que, según ella, los servicios que contrató de albañilería no han dejado el resultado esperado. Ha subido un vídeo para mostrar cómo avanza la obra, pero sin resultados positivos. «Está mal instalada y seguramente hay que picar todo este baño, que supuestamente estaba ya terminado para solucionarlo todo, una alegría», en referencia al cómo le han dejado unos de los cuartos de baño, que se supone que estaba acabado y listo para ser usado.

Para rematar, sigue comentando fallos que según ella le han dejado en su 'nuevo' cuarto de baño. «Para los entendidos en fontanería, tú ves por aquí una llave de paso o algún bote sifónico en este baño, no, porque no lo hay», resalta en modo irónico.

La creadora de contenido también muestra imágenes de la cocina. «Lo único bonito de esta casa ahora mismo», mientras señala un frigorífico. «Que por cierto me escribieron pero han desaparecido, otros que nos han dejado tirados, no puedo más».

Evarista dice que se puso en contacto con los obreros que segura que no le acabaron el trabajo, pero la respuesta fue sorprendente. «Imagínate en el momento en el que te dicen que ya no vamos a ir más porque ya no nos renta».