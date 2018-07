Alhambra Venture, la cumbre del emprendimiento, en directo

A por la quinta edición. En el año 2014, el diario IDEAL comenzó una gran aventura que le llevó de pleno a apostar por el talento emprendedor de Andalucía en un momento en el que el país empezaba a remontar poco a poco su economía. Sumidos en este panorama social, este medio apostó por, como dice el dicho popular que hace referencia a la capacidad del ingenio para superar momentos de escasez, y optó por crear una cita en la que las buenas ideas y las oportunidades de negocio se estrechasen la mano. Se podría agregar otro axioma que se fundamenta en que si algo te apasiona, persíguelo y nunca dejes de intentarlo.

Hoy, cinco años después, Alhambra Venture se ha consolidado como el mayor evento de emprendimiento del sur de España, una cita imprescindible que reúne a emprendedores, organismos de inversión y especialistas de primera línea del campo empresarial procedentes del conjunto del territorio nacional e internacional.

Tras su formación, las 24 empresas emergentes seleccionadas para esta edición (se habían presentado más de 120 propuestas innovadoras), tendrán la oportunidad de presentar sus prometedores proyectos ante los más de 60 inversores que se darán cita a lo largo de las jornadas del 10 y 11 de julio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Para ello contarán con bloques de pitchs que se irán sucediendo en esta cita de emprendimiento.

Esta edición contará con la presencia de ponentes que forman parte de las mejores empresas del mundo. En la primera jornada participan Amrit Dhir, líder de Operaciones Globales y de Expansión para Emprendedores de Google, con una ponencia específicamente enfocada en los emprendedores que tiene el objetivo de ofrecer tanto inspiración como trucos; Daniel de Vega, socio fundador de Smarticks, con su ponencia sobre la disrupción en la formación; Bernardo Quintero, de Virus Total, quien tratará sobre los conceptos de internacionalización de una startup; Álvaro Burgos, director de Verticales y Estrategia en eBay en España e Italia; y Gerhard Trautmann, Co Founder and Managing Director Global Savings Group, una empresa del top 10 de Start up de Rápido Crecimiento en Europa según el ranking del Financial Times.

También estarán presentes en el escenario de Alhambra Venture 2018 los grandes tractores del emprendimiento de Andalucía y España: Wayra, I'mNovarion (Acciona), Enisa, Bstartup (Banco Sabadell), Unicaja, Sociedad de Garantía, Diputación de Granada, Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Granada, quienes hablarán y debatirán en diversas mesas redondas sobre sus líneas de actuación con y para los emprendedores participantes.

Además, entre las ponencias de la primera jornada y las mesas redondas se intercalarán los pitchs de las startups seleccionadas en esta quinta edición para presentar los proyectos más novedosos y conseguir la financiación que necesitan para dar el gran salto al panorama empresarial.