La coctelera andaluza promete Imagen del Parlamento tras la constitución de la nueva Mesa. / EFE El Parlamento estrena su undécima legislatura con una tensión que augura un mandato agitado. Primer duelo entre Vox y Adelante Andalucía en las promesas y juramentos del cargo en una sesión con Susana Díaz de perfil bajo y Juanma Moreno como gran protagonista ANTONIO M. ROMERO SEVILLA Viernes, 28 diciembre 2018, 01:33

Un cambio de poder en la Junta tras 36 años y medio de gobiernos socialistas; un PSOE en fase de adaptación a su nuevo rol como principal partido de la oposición; un previsible ejecutivo del centro-derecha en puertas; la irrupción por primera vez en un Parlamento español de la fuerza ultraconservadora Vox; y una hoja de ruta electoral con las municipales, europeas y generales en el calendario. Esos son los ingredientes de la coctelera política andaluza, que auguran un mandato agitado en el Parlamento regional. Por ello, este jueves, tras la sesión constitutiva de la undécima legislatura autonómica uno de los comentarios más repetidos por políticos y periodistas en los pasillos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla era: «Esto va a estar muy entretenido».

No hubo que esperar mucho para que surgieran las primeras polémicas. En la constitución de la Cámara andaluza surgida de los comicios del 2D, una sesión tradicionalmente protocolaria, el ambiente político se caldeó con dos focos principales: el primero, la ausencia de Adelante Andalucía en la Mesa de la Cámara (donde se eligieron dos representantes de PP, PSOE y Ciudadanos y uno de Vox); el segundo, la decisión de la recién elegida presidenta, la liberal Marta Bosquet, de tomar promesa o juramento a los parlamentarios desde sus escaños y no en el estrado.

Ambos episodios provocaron las airadas críticas de Adelante Andalucía con dos protagonistas: el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, y el parlamentario jienense José Luis Cano Palomino. El primero de ellos calificó de «escándalo» y de «vulneración» de sus derechos la ausencia de un representante de su coalición en la mesa del Parlamento. En este punto, le salió un aliado, el portavoz socialista, Mario Jiménez, que pidió que «de inmediato» se subsane esta situación que incumple el artículo 36 del reglamento de la Cámara. Aunque una sentencia del Constitucional amparó que prevaleciera el voto de la Cámara sobre las disposiciones reglamentarias. La nueva Mesa ya tiene su primera patata caliente sobre, valga la redundancia, su mesa.

Los debutantes doce parlamentarios de Vox juraron su acta «por España»

En la línea de hacerse notar marcada por el histórico parlamentario de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, Cano Palomino tuvo su minuto de gloria cuando desobedeció la directriz de la presidenta de la Cámara de que los parlamentarios prometieran o juraran el cargo desde su escaño y no acercándose al estrado donde se encontraba un ejemplar de la Constitución. El diputado autonómico por Jaén se saltó la norma y fue advertido por Marta Bosquet de que si no deponía su actitud será expulsado del salón de plenos. Finalmente la sangre no llegó al río y cumplió su objetivo de prometer el cargo en el estrado y dejar su tarjeta de presentación.

En la sesión quedó patente que además del duelo previsible entre el PSOE y el nuevo gobierno del centro derecha de PP y Ciudadanos, habrá un desafío paralelo entre Adelante Andalucía y Vox, dos formaciones situadas en las antípodas políticas y ubicadas en los extremos de la izquierda y la derecha ideológica.

El primer lance entre ambos se vivió a la hora de las fórmulas elegidas para acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. La mayoría de los parlamentarios de Adelante Andalucía añadieron a la fórmula establecida alguna declaración de intenciones relativa a la igualdad, la libertad, los derechos de los trabajadores, los inmigrantes, la sanidad y la educación pública, el campo, e incluso hubo un recuerdo para García Caparrós. Asimismo, la líder de la coalición, Teresa Rodríguez, sin despegar la mirada de los diputados de Vox, sentados a su izquierda, prometió el cargo y defender a las personas más débiles de esta tierra «frente a la cobardía del racismo, de la xenofobia, la transfobia, de la homofobia y del machismo».

Por su parte, la mayoría de los parlamentario de Vox, siguiendo una directriz de grupo y encabezados por su líder regional, Francisco Serrano, juraron el cargo «por España». Además de por su defensa acérrima de la patria española, los ultraconservadores eligieron la palabra España conscientes de que no es muy del gusto de los integrantes de Podemos e IU.

Sobre la fórmula elegida para acatar el cargo, los líderes del resto de partidos se decantaron por el juramento Susana Díaz (PSOE) y Juanma Moreno (PP), y prometieron Juan Marín (Ciudadanos) y Antonio Maíllo (Adelante Andalucía).

Dos horas y veinte minutos duró esta primera e histórica sesión constitutiva del Parlamento andaluz, donde se vio a una presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, en un discreto plano. Vestida de blanco, la socialista dialogó mucho con Mario Jiménez y su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, y consultó en varias ocasiones su teléfono móvil. En la bancada de enfrente, un sonriente Juanma Moreno, enfundado en un traje gris, ya empezó a sentir la presión mediática de ser el foco de atención en vísperas de convertirse, en las próximas semanas, en el sexto presidente de la Junta, el primero proveniente de la zona oriental.

Entre las anécdotas, durante la primera votación para elegir al presidente de la Cámara no se nombró al diputado socialista José Muñoz Sánchez cuando se iba por la letra 'eme' sino por la 'ese', mientras que Bustinduy tuvo que parar la sesión antes de la votación para los puestos de los secretarios de la Mesa del Parlamento para pedirle a los partidos que propusieran a hombres para cumplir la ley de paridad ya que hasta ese momento, de los siete puestos, tres estaban ocupados por mujeres y sólo un por un varón. Finalmente, la composición quedó con cuatro féminas y tres hombres.

Además, hubo mensajes en forma de camisetas reivindicativas. Teresa Rodríguez, en un avanzado estado de gestación, lució un prenda con mensaje de apoyo a quienes dudan de las denuncias sobre violencia de género: 'Hermana, yo sí te creo', podía leerse en una camiseta negra.

Testigos de esta primera jornada, en la tribuna de invitados fueron líderes nacionales de los principales partidos como Teodoro García Egea, secretario general del PP, acompañado del presidente de los populares de Málaga, Elías Bendodo; José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos; y Javier Ortega Smith, número dos de Vox. Asimismo, estuvo el delegado de Gobierno en Andalucía e integrante de la dirección nacional del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara; las líderes andaluzas de UGT y CC OO, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el presidente del Consejo Consultivo Andaluz, el granadino Juan Cano Bueso; la histórica andalucista Pilar González; o el expresidente del Parlamento por IU Diego Valderas no quisieron perderse una jornada donde la nota más emotiva la protagonizó la felicitación de Antonio y Nacho a su madre, Marta Bosquet, y de su hermana Arantxa para un cargo que viene con mucha carga, como pudo comprobar este jueves en su estreno.