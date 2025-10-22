ClicSalud+ vuelve a funcionar con normalidad tras una caída temporal del sistema Debido a un «importante incremento» en el número de accesos de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en «momentos puntuales» el sistema estuvo inoperativo este martes

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado este miércoles que se ha restablecido el servicio de asistencia online de ClicSalud, tras una jornada 'caído' por una incidencia técnica. «Todas las secciones de ClicSalud+ ya están reestablecidas. Informes, imágenes y servicios digitales vuelven a estar disponibles con normalidad», ha apuntado la Junta de Andalucía, que ha dado las gracias a la ciudadanía «por su paciencia y comprensión».

Este martes, debido a un «importante incremento» en el número de accesos de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en «momentos puntuales», se produjo una «incidencia técnica» que impidió el acceso «temporal» a imágenes e informes médicos. El servicio quedó restablecido finalmente a las 01:36 horas.

Según detalló la Consejería de Salud y Consumo en un comunicado, «en ningún caso esta incidencia informática ha supuesto el borrado ni la pérdida de pruebas, informes o historiales clínicos».

Asimismo, aseguró que, «una vez restablecido por completo el servicio, los usuarios que hayan tenido acceso limitado podrán consultar, descargar y visualizar con normalidad toda su información médica».

Desde el SAS lamentaron las molestias que esta incidencia pueda haber ocasionado y afirmaron que trabajarían para restaurar «la completa normalidad del servicio lo antes posible», que se produjo de madrugada.