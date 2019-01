Estos son los cinco consejeros de Ciudadanos

Rogelio Velasco, consejero de Economía, Innovación y Conocimiento

Hasta la fecha profesor del área de emprendimiento en el Instituto de Empresa Business School, con sede en Madrid, en los programas MBA Internacional, Management y Executive. Natural de Sevilla, en su universidad estudió Económicas, aunque se doctoró en la misma materia por la Universidad de Málaga. Después, ha trabajado como investigador en la Universidad de California, Berkeley (1990-93), y en el Center for Entrepreneurship and Innovation de la Stern School of Business de la New York University (2011). Fue consultor del Banco InterAmericano de Desarrollo/Banco Mundial en Washington, DC (1992). Ha sido profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Málaga y catedrático de la misma disciplina en la Universidad de Granada.