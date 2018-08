Cientos de profesores de secundaria de Andalucía, sin destino provisional de trabajo Juan Ortiz Numerosos docentes se quejan de no poder acceder a la adjudicación «por no estar en la base de datos» LORENA ROJAS Granada Martes, 7 agosto 2018, 11:44

Por fin miles de profesores de Secundaria han conocido el destino de trabajo, con carácter provisional, que tendrán este próximo curso académico. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía publicó los listados de las bolsas de trabajo y destinos el pasado martes 31 de agosto. La información tendría que haber visto la luz a finales de la semana pasada, según lo acordado en la mesa de negociación celebrada el 17 de julio. Desde la Consejería de Educación se emitió un escueto comunicado informando sobre dicho retraso. En él aseguraban que los datos se harían públicos a comienzos de esta semana.

A pesar de que los listados de destinos provisionales están ya publicados, cientos de docentes no aparecen en el sistema informático, por lo que se sienten «desprotegidos, como si no existieran», explican algunos de los afectados. Como la plataforma educativa no reconoce sus documentos de identidad, significaría que no han participado en el proceso de colocación de efectivos. Esto implicaría que no pueden manifestar su desacuerdo con el destino circunstancial.

Tanto desde la Consejería como desde la Delegación no les garantizan, según denuncian, «la subsanación informática, una resolución provisional debido al fallo informático o vías de reclamación».

El plazo de alegaciones de la adjudicación provisional estará comprendido entre los días uno y seis de agosto, ambos incluidos. Los afectados se sienten en «desventaja legal», pues tienen «menos días para poder reclamar». Consideran que el hecho de no poder hacerlo «roza la ilegalidad».

Les indigna que «no haya ninguna vía de protesta» y sienten que se les «veta» esta posibilidad. Reclaman que se les «dé la oportunidad, al igual que al resto de compañeros, de tener un periodo de interpelación garante».

Estos profesores exigen que «la Junta de Andalucía tenga una buena base de datos y un buen sistema informático; y si diera lugar a fallo, en ocasión, dar opciones con un simple «solicito/expongo».

Mientras, el resto de profesores continúan esperando para saber su destino profesional definitivo a poco más de un mes para el inicio de su actividad laboral. Los perjudicados aún no saben cómo se solventará el problema. Asimismo, añaden que aunque salgan en las listas definitivas, perderían el derecho de poder solicitar otro destino que no sea el que se les dio desde un primer momento.

La Consejería de Educación emitió una nota informativa alegando que «el personal afectado ha recibido un escrito personalizado de esta Dirección General en el que se le informa de tal hecho, así como de que el mismo ha quedado solucionado, de manera que en la resolución definitiva de los destinos figurará el destino que, en su caso, determine el procedimiento, a la vista de las peticiones de puestos, centros o localidades que cada uno haya consignado».

Aproximadamente, el día 10 de este mes saldrán las listas definitivas. No será hasta esa fecha cuando los afectados sepan por primera vez su destino de trabajo.