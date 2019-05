Cien días hiperactivos para el cambio Juanma Moreno y Juan Marín en la firma del pacto para formar gobierno con 90 medidas, 21 en los primeros cien días. / EFE La bajada de impuestos y un plan contra las listas de espera, medidas estrella del arranque del Gobierno | La sintonía de PP y Cs y el cumplimiento de 21 medidas pactadas facilitan el rodaje de una coalición con vocación de agotar la legislatura MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA Domingo, 5 mayo 2019, 01:20

En la toma de posesión de los consejeros del Gobierno de coalición PP-Cs del pasado 22 de enero, el presidente, Juanma Moreno (PP), utilizó la expresión «la pelota empieza a rodar», en alusión a la alternancia histórica en Andalucía. Cien días después, Moreno esgrimía al hacer balance este 2 de mayo: «Es legítimo que se nos critiquen las medidas, pero si hay algo que no se nos puede reprochar es la intensidad y la rapidez» imprimidos en este periodo de prueba del cambio en Andalucía. Se ha trabajado a «velocidad de crucero» había manifestado también Juan Marín (Cs), su vicepresidente. Cien días es poco para que la pelota llegue a la portería del cambio, pero si algo no se le puede negar al bipartito de centro derecha es la hiperactividad en la puesta en marcha de iniciativas apenas agarrado el timón de una administración con más de 270.000 empleados, con servicios para más de 8,4 millones de habitantes y después de casi 37 años de presidencias socialistas, casi un régimen, en la Junta andaluza. «No se nos dio un mandato, sino una misión», apunta el portavoz naranja, Sergio Romero.

Y como si fuera una misión, el bipartito ha trabajado estos casi cuatro meses a destajo para que se notara la nueva política. Entre los 15 consejos de Gobierno celebrados desde el primero en Antequera del 26 de enero y la actividad parlamentaria, PP y Cs han abordado más de 170 iniciativas, según balance de los dos partidos. Entre ellas, las 21 medidas de los primeros cien días recogidas en el documento que PP y Cs anunciaron días antes de la constitución del Parlamento el pasado diciembre como aperitivo de las 90 finalmente acordadas. El 9 de enero, Juanma Moreno y Juan Marín rubricaron el acuerdo de coalición. Todas las 21 y algunas de las 90 ya han comenzado a materializarse.

Hay que decir que la mayoría de aprobadas son esbozos, en muchos casos planes como hojas de ruta trazadas en cada una de las once consejerías. El lienzo del cambio en la Junta aún está apenas dibujado, pero las líneas maestras sí señalan con nitidez cómo podría quedar el retrato del primer gobierno conservador cuando se agote la legislatura si se cumple lo pactado.

Esas líneas se dirigen a varios objetivos con las siguientes pinceladas: La regeneración política con medidas como la limitación de mandatos del presidente y los consejeros y la supresión de los aforamientos de estos y los diputados, ambas ya encarriladas. Para esta última hace falta la reforma del Estatuto de Autonomía y pese a las dudas de que pudiera ver la luz en este periodo de sesiones, la firmeza de Cs y la lealtad del PP han logrado que pase el primer trámite en los cien días con el apoyo no solo de Vox, sino incluso de Adelante Andalucía, lo que forzó que el PSOE, reticente, no votara en contra y se abstuviera.

El bipartito ha cumplido también con la reducción de cargos y puestos de confianza, lo que supondrá un ahorro de más de 14 millones de euros al finalizar la legislatura. Ha sido menos diligente en aplicar la despolitización a la hora de los nombramientos de puestos directivos y de hecho ha desistido de aprobar una ley al respecto como se incluye en el pacto de gobierno.

La línea para dinamizar la economía ha contado con una medida estrella, una rebaja fiscal que contiene no solo la prometida bonificación al 99% de las herencias (ya estaban exentas las de hasta el millón de euros) y a todas las donaciones, sino también rebajas en el tramo autonómico del IRPF a todas las rentas, aunque sobresalen los tres puntos menos a las de más de 120.000 euros, subidos en 2012, para equiparlas al baremo estatal. El Gobierno calcula en 235 millones de euros el impacto de la reforma fiscal.

Rebaja fiscal

La rebaja de impuestos ha sido la medida a la que el Gobierno ha dado más bombo, pero hay otras sobre las que hay una gran expectación en el mundo empresarial, como los pasos que están dando siete consejerías para simplificar trámites y procedimientos administrativos que permitan la instalación y promoción de industrias. La atracción de inversiones para dejar de ser la región con más paro (21,5%) es el reto.

La línea para la cohesión y la inclusión social también ha visto cumplido antes de los cien días un plan de choque contra las listas de espera en la sanidad pública, en vigor desde el 1 de abril con un presupuesto de 25,5 millones de euros y con la finalidad de que antes del verano los 30.348 pacientes con más tiempo de espera quirúrgica puedan ser intervenidos. El plan para agilizar las listas de espera en la dependencia no viene en los 21 primeros puntos del acuerdo, pero igual se ha puesto en marcha con una inyección de 77 millones de euros. También es reseñable el proyecto de Educación contra el fracaso escolar con plan estival de refuerzo que beneficiará a cien mil alumnos.

Los cien días no han estado ajenos de controversia. PP y Cs han hecho aflorar parte de la herencia socialista recibida para darle valor a las novedades que se quieren introducir. En el levantamiento de alfombras, sin embargo, ha habido mucho ruido y pocas nueces: La auditoría a la administración paralela se quedó en un informe de la Intervención a 12 entes instrumentales en el que se avisa de posible reversión de competencias a las consejerías por duplicidad y a denunciar que el 90% de sus empleados no son funcionarios. Se ha puesto más el acento en las deudas de tesorería, como los 2.988 millones de euros de subvenciones sin justificar; otros 4.675 millones de euros pendientes de cobro que la Junta no ha reclamado; o los 772 millones de euros en sentencias judiciales. También se ha denunciado listas ocultas de pacientes en espera de atención médica (más de medio millón) y de la dependencia. El contexto electoral, entre las generales y las municipales, ha dado altavoz a las denuncias, pero el cambio en general está siendo tranquilo y cauto. Algunos departamentos han mantenido a antiguos directivos de ejecutivos socialistas.

Como sus protagonistas Moreno y Marín recalcaron, lo más reseñable de los cien días es el esfuerzo de PP y Cs por gobernar en sintonía y dar estabilidad y confianza en la Junta a los gestores económicos. Los datos de la EPA del primer trimestre, en los que Andalucía crece en empleo más que la media nacional, apuntalan esa estrategia. Ni los roces primeros en la etapa de reparto de áreas y competencias, ni los resultados de las generales parecen torpedear al Gobierno. Moreno y Marín han pactado «encapsular» las consecuencias en PP y Cs de las generales y las que vengan de las municipales para salvaguardar la alianza. En esta cabe subrayar el papel de enlace que ejerce el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Un papel a prueba en las conversaciones con los grupos de la oposición, sobre todo con Vox. La gran debilidad del Gobierno sigue siendo su minoría en la Cámara (47 diputados de 109). Bendodo dejó sentado este jueves que Vox es «la tercera pata» del cambio en Andalucía para garantizarse su apoyo parlamentario. La gran prueba será los Presupuestos, la principal medida que PP y Cs dejaron adrede fuera de las 21 hasta después de las municipales.

1 Separación de cargos imputados (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

Primer punto del apartado de regeneración democrática es el compromiso a que no haya en puestos de la Junta ni en listas electorales personas con acusación formal de delitos de corrupción.

2 Auditorías en la Administración central y entes (Iniciativa ya en vigor)

El 2 de mayo se conoció el informe de la Intervención a 12 entes instrumentales que detectan duplicidades. La Cámara de Cuentas trabaja en otro de la RTVA.

3 Decreto ley para centralizar y eliminar entes (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

En el proceso de ordenación se han terminado de suprimir 85 entes, algunos fantasma como el Consorcio Guadalquivir. El 9 de abril el Gobierno crea un grupo de trabajo para evaluar los entes.

4 Reforma del Estatuto para suprimir aforamientos (Iniciativa ya en vigor)

El Parlamento admitió a trámite este 2 de mayo la propuesta de PP y Cs para reformar el Estatuto y suprimir el aforamiento al presidente, consejeros y diputados.

5 Ley de protección de denunciantes de fraude y oficina (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

El Consejo de Gobierno del 5 de marzo inicia los trámites para la creación de una oficina contra el fraude y corrupción. El plazo para aportaciones al anteproyecto de ley cerró el 12 de abril.

6 Ley de despolitización de la Junta (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

El Gobierno ha reconsiderado la ley, pero dice estar aplicando el compromiso en nombramientos. El gerente de Sandetel se cubrirá por concurso público.

7 Comisión de investigación de la extinta Faffe (Iniciativa ya en vigor)

Por primera vez el Parlamento crea una investigación a instancias del Gobierno, la de la fundación para el empleo con un directivo que gastó dinero en burdeles. Se constituyó el 25 de marzo.

8 Limitar a ocho años el mandato del presidente/a y consejeros/as (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

El Consejo de Gobierno puso el 23 de abril en marcha el proceso para la reforma de la Ley de Gobierno de Andalucía necesaria para ello.

9 Un grupo de expertos para redimensionar la RTVA (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

El Gobierno espera al informe de la Cámara de Cuentas para las reformas que garanticen independencia y pluralidad.

10 Grupo de expertos para simplificar trámites (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

Consejerías y la Agencia de Defensa de la Competencia evaluarán procedimientos sobre actividades económicas. Creada comisión interdepartamental para suprimir trámites y Fomento y Agricultura planifican reducir trabas.

11 Apoyo a los autónomos: Tarifa plana (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

El Gobierno aprobó el 26 de febrero que la Consejería de Empleo tramitara ampliar a dos años la tarifa plana de nuevos autónomos con una cuota mensual de 60 euros y cuotas de 30 euros para jóvenes y mujeres del ámbito rural.

12 Rebaja fiscal: Sucesiones, IRPF y Transmisiones (Iniciativa ya en vigor)

El Gobierno aprobó el 9 de abril el decreto puesto en marcha por el primer Consejo del 26 de enero para ampliar la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones a partir del millón de euros y todas las donaciones de familias en primer grado. El decreto incluye rebajas del IRPF hasta 2023 y bonificaciones del impuesto de transmisiones a autónomos y familias numerosas para compra de locales y viviendas. El Parlamento convalidó el decreto este 2 de mayo.

13 Reunión con Sánchez y financiación autonómica (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

El presidente Juanma Moreno pidió a Pedro Sánchez una reunión en febrero sobre financiación autonómica, que no pudo celebrarse por las generales del 28A.

14 Plan estratégico en agricultura y ganadería (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

El Gobierno aprobó el 19 de febrero iniciar la redacción de un plan estratégico de mejora de la competitividad del sector agrícola y ganadero.

15 Plan de refuerzo educativo (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

La Consejería de Educación ha puesto en marcha un plan estival contra el abandono escolar que beneficiará a 100.000 alumnos de 234 centros y contará con 12 millones de euros. También ha iniciado trámites para la ley que reconozca la autoridad del docente en centros públicos y concertados.

16 Ley de formación profesional dual (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

El Gobierno aprobó el 26 de marzo iniciar los trámites para la nueva Ley de FP, que adecuará la oferta de formación a las necesidades del mercado de trabajo .

17 Plan de choque para mejora en la sanidad (Iniciativa ya en vigor)

Desde el 1 de abril está activo un plan de choque contra las listas de espera con 25,5 millones de euros. Clarifica la lista en 843.538 pacientes, medio millón más del conocido. El Consejo de Gobierno aprobó destinar 10 millones de euros hasta 2020 para el cribado de cáncer de colon. Salud anunció el fin a la subasta de medicamentos.

18 Ley de apoyo a las familias andaluzas (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

Ya ha comenzado la redacción del anteproyecto que incluirá incrementar la cobertura de la educación infantil de 0 a 3 años. Salud impulsa una ley de atención temprana.

19 Comisión de la discapacidad en Parlamento (Iniciativa ya en vigor)

El Parlamento ya ha puesto en marcha esta comisión.

20 Plan para mejorar la política migratoria (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

El Consejo de Gobierno del 23 de abril aprobó elaborar un plan para coordinar con el Gobierno central, competente en la materia, las políticas migratorias.

21 Gran acuerdo contra la violencia de género (Iniciativa presentada y en marcha, pero pendiente de entrar en vigor o de completar su desarrollo)

El Gobierno aprobó en su reunión del 2 de abril elaborar un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía.