El chalet adosado de 266 m2 que se vende en un pueblo de Andalicía por menos de 20.000 euros

Conseguir una vivienda asequible parece complicado en estos tiempos. Algunas zonas de Andalucía, como Málaga, han multiplicado sus precios en un lustro. Pero el mercado ... sigue ofreciendo, de vez en cuando, algunas oportunidades mucho más económicas.

En este contexto, CaixaBank tiene a la venta un chalet adosado en Mengíbar (Jaén) por 19.800 euros. Se trata de una vivienda de 266 metros cuadrados, cinco dormitorios y tres baños.

La vivienda se anuncia en la web Building Center y ofrece salón‑comedor, cocina independiente, cinco dormitorios y tres baños, además de un gran patio y terraza. Es un chalet adosado con muchos metros útiles para distribuir la vida familiar sin apreturas. A continuación, los datos clave para verlo de un vistazo:

El secreto para que esta vivienda tenga un precio muy por debajo del mercado radica en que se trata de una adjudicación bancaria, una condición que suele destacar por precios competitivos y, en muchos casos, facilidades para financiar. De ahí que, si se busca fuera de las grandes ciudades, puedan aparecer alternativas como esta.

El inmueble está bien situado dentro de Mengíbar, muy cerca de comercios y servicios del día a día: supermercados, restaurantes, instalaciones deportivas, centros educativos y oficinas bancarias. Además, se encuentra en buen estado, aunque el anuncia puntualiza que requiere algunos arreglos, pero no una reforma integral para entrar a vivir.

Mengíbar es una localidad de la provincia de Jaén, situada a 21 km de la capital jienense. Cuenta con 10.011 habitantes, según el INE.