Los centros de la mujer de la Junta de Andalucía atienden a 335 usuarias al día

Más de un 80% de las asistencias se producen en el medio rural

Europa Press

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:55

La Junta de Andalucía ha atendido a un total de 60.359 mujeres durante el primer semestre de 2025, lo que supone una media diaria ... de 335 usuarias. Estos datos implican un aumento del 25,4% con respecto al mismo periodo de 2018, entonces se ofrecía apoyo a 48.125 mujeres (267 al día). Asimismo, hay que destacar que más del 80% de las mujeres atendidas vive en el medio rural.

