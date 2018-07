Carnero dice que no reveló los datos de la tarjeta usada en un club de alterne porque la ley lo impide EP «El detalle de los extractos de la tarjeta es reservado según el artículo 301 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, que establece que las diligencias del sumario serán reservadas hasta que se abra el juicio oral», ha recalcado el consejero EFE SEVILLA Jueves, 12 julio 2018, 15:56

El consejero de Empleo, Javier Carnero, ha rechazado hoy que haya «faltado a la verdad» por no revelar los extractos de la 'tarjeta black' de la extinta Fundación andaluza para la formación y el empleo (Faffe) que se usó en un club de alterne, y ha alegado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo impide.

«El detalle de los extractos de la tarjeta es reservado según el artículo 301 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, que establece que las diligencias del sumario serán reservadas hasta que se abra el juicio oral», ha recalcado el consejero, que ha advertido al PP que quien revelara indebidamente el contenido del sumario «será corregido con multas de 500 a 10.000 euros».

Carnero ha comparecido ante la comisión parlamentaria de Empleo, a petición del PP y el PSOE, para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones del dictamen de la comisión de investigación sobre las ayudas otorgadas por la Junta en materia de formación, aunque gran parte de la comparecencia se ha centrado en el contencioso de la «tarjeta black» que se usó en un club de alterne con un gasto superior a los 14.000 euros en una noche.

«Este consejero no ha ocultado información, ha sido la Junta quien ha trasladado (los extractos de la tarjeta) al juzgado por los cauces necesarios y ya dije en mi anterior comparecencia que había sido entregada absolutamente toda la documentación, pero las diligencias son reservadas», ha insistido.

Ha recordado que se remitieron los extractos de la citada tarjeta al gabinete jurídico de la Consejería de Empleo, que a su vez «lo trasladó al juzgado», y ha subrayado que ha sido la Junta la que ha solicitado la ampliación de diligencias y, si se estimara oportuno, la ampliación de los delitos, incluso el de apropiación indebida.

«Ha sido el Gobierno andaluz quien lo ha entregado, lo dije hasta la saciedad, este consejero no ha ocultado información», ha insistido, tras lo que ha avisado al PP que «tendrá que responder ante el juzgado» por haber revelado los extractos de la tarjeta.

Respecto a la utilización que se ha hecho de la citada tarjeta, ha señalado: «Si se demuestra, me parece deleznable, lamentable; no tiene nombre, no hay calificativo si ese gasto se ha hecho de esa manera, pero yo no soy investigador privado».

No obstante, ha criticado la actitud del PP y, dirigiéndose a la portavoz de Empleo de este partido, Teresa Ruiz Sillero, le ha espetado: «¿No se cansan de judicializar la política?, ¿pedirán perdón?», en referencia al último archivo de la principal causa de los cursos de formación en la provincia de Huelva.

«Se les va desmontando el argumento del fraude porque no lo ha habido, lo han dicho los tribunales y el Tribunal de Cuentas», ha remachado en alusión a los cursos de formación.

Sobre la comparecencia de hoy, ha recordado que fue solicitada para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el dictamen de la comisión de investigación relativa a las subvenciones destinadas a los cursos de formación, aprobado por el Parlamento en marzo de 2017, y ha lamentado que le haya «dado igual» a la portavoz del PP, pese a que él se haya ceñido en sus primeras intervenciones a esta cuestión para concluir que «se están siguiendo».

La portavoz del PP, Teresa Ruiz Sillero, ha considerado que el consejero ha perdido hoy «una gran oportunidad» para explicar lo sucedido con la «tarjeta black» de la Faffe, y le ha acusado de «faltar a la verdad» por no haber ofrecido dichos datos durante su última comparecencia el pasado 12 de junio.

«Está ya desacreditado y, por extensión, lo está todo el Gobierno andaluz», ha sentenciado la diputada popular, que ha pedido también explicaciones sobre una segunda 'tarjeta black', cuyos extractos fueron solicitados a Unicaja pese a que era una tarjeta de crédito de la antigua caja de ahorros San Fernando.

«¿Ha sido un error involuntario o es para que no tengamos datos de la segunda tarjeta?», se ha preguntado, tras lo que ha aventurado que «probablemente, haya otros gastos similares» y otras tarjetas.

Ha tildado de «patética» la forma en que la Junta está afrontando este asunto y, sobre las ayudas destinadas a los cursos de formación para el empleo, ha sentenciado que existe «fraude» y que, por ello, se están reclamando 150 millones de euros por vía administrativa, de los que sólo se ha recuperado el diez por ciento.

Respecto a las 44 recomendaciones del dictamen de la comisión de investigación, ha denunciado que no se han cumplido, como tampoco la moción aprobada por el Parlamento sobre política general en materia de formación para el empleo, cuestión ésta en la que han coincidido todos los grupos de la oposición.

El portavoz del PSOE, Javier Aragón, ha asegurado que al PP «no le interesa para nada» el dictamen de la comisión de investigación «y ha venido a hacer otra vez el paripé», tras lo que ha espetado: «Quieren las comisiones de investigación para su propio beneficio».

Ha incidido en los archivos de esta causa en varias provincias para reprocharle al PP el «daño» que ha hecho a muchas personas, y ha apostillado: «Su estrategia destructiva les está dando pocos réditos electorales», tras lo que ha pedido que «no presionen» a la Justicia.

Ha pedido también al PP que «no se rasgue tanto las vestiduras» tras lamentar que no pusiera «el grito en el cielo» con el caso Bankia y el gasto de dirigentes de ese partido «en juegos eróticos, fiestas privadas y clubes».