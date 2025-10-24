Un camionero revienta una rueda en la A-4, se pone a esnifar cocaína y lo sorprende la Guardia Civil Las sanciones de los hechos podrían llevar a la cantidad de 1.680 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducción, según la Guardia Civil

Europa Press Viernes, 24 de octubre 2025, 12:36

La Guardia Civil ha denunciado a un hombre de 37 años por conducir un camión mientras consumía cocaína en el interior de la cabina, en el kilómetro 422 de la autovía A-4, en la provincia de Córdoba.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los hechos ocurrieron el pasado miércoles, 1 de octubre, sobre las 18.00 horas, cuando una patrulla de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Córdoba, que se encontraba realizando servicio de vigilancia de la autovía A-4, recibió varias llamadas advirtiendo de un neumático de camión reventado sobre la calzada en el kilómetro 422.

Una vez retirado el neumático para eliminar el peligro existente, y localizado el camión, los agentes de la Guardia Civil encontraron a su conductor de 37 años de edad, consumiendo cocaína en el interior de la cabina, sin atender el peligro creado.

Inmovilización del vehículo

Por todo ello, fue denunciado por no retirar el neumático de la calzada, por consumo y tenencia de drogas y por conducir con presencia de drogas en el organismo, siendo inmovilizado el vehículo.

Según ha explicado la Benemérita, las sanciones de los hechos descritos podrían llevar a la cantidad de 1.680 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducción. Por ello, la Guardia Civil ha incidido en que el consumo de alcohol y drogas afecta «negativamente» a las capacidades físicas y cognitivas de los conductores e incrementa «exponencialmente» la probabilidad de sufrir un siniestro vial.