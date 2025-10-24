Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un camionero revienta una rueda en la A-4, se pone a esnifar cocaína y lo sorprende la Guardia Civil

Las sanciones de los hechos podrían llevar a la cantidad de 1.680 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducción, según la Guardia Civil

Europa Press

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:36

Comenta

La Guardia Civil ha denunciado a un hombre de 37 años por conducir un camión mientras consumía cocaína en el interior de la cabina, en el kilómetro 422 de la autovía A-4, en la provincia de Córdoba.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los hechos ocurrieron el pasado miércoles, 1 de octubre, sobre las 18.00 horas, cuando una patrulla de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Córdoba, que se encontraba realizando servicio de vigilancia de la autovía A-4, recibió varias llamadas advirtiendo de un neumático de camión reventado sobre la calzada en el kilómetro 422.

Una vez retirado el neumático para eliminar el peligro existente, y localizado el camión, los agentes de la Guardia Civil encontraron a su conductor de 37 años de edad, consumiendo cocaína en el interior de la cabina, sin atender el peligro creado.

Inmovilización del vehículo

Por todo ello, fue denunciado por no retirar el neumático de la calzada, por consumo y tenencia de drogas y por conducir con presencia de drogas en el organismo, siendo inmovilizado el vehículo.

Según ha explicado la Benemérita, las sanciones de los hechos descritos podrían llevar a la cantidad de 1.680 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducción. Por ello, la Guardia Civil ha incidido en que el consumo de alcohol y drogas afecta «negativamente» a las capacidades físicas y cognitivas de los conductores e incrementa «exponencialmente» la probabilidad de sufrir un siniestro vial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  2. 2

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  3. 3 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  4. 4 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  5. 5 Mario, el granadino que pidió una C15 en La Revuelta, logra la furgoneta con Grison y Milanuncios
  6. 6 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  7. 7

    Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico
  8. 8

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  9. 9 Ponen a la venta un hotel boutique de lujo en la provincia de Granada por 1,2 millones
  10. 10

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un camionero revienta una rueda en la A-4, se pone a esnifar cocaína y lo sorprende la Guardia Civil

Un camionero revienta una rueda en la A-4, se pone a esnifar cocaína y lo sorprende la Guardia Civil