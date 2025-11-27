Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, en su escaño antes de iniciar el debate. Francisco J. Olmo / Europa Press
Debate del estado de la Comunidad

Cambios en el cribado y otros 14 anuncios de Juanma Moreno

El presidente de la Junta adelantó en el debate próximas actuaciones en todas las áreas de gobierno

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

Juanma Moreno aprovechó el debate del estado de la comunidad para hacer varios anuncios. Uno de los más importantes, incluido entre las medidas adoptadas para ... afrontar la crisis en el programa de cribado de cáncer de mama consiste en la adopción de un acto único en pruebas diagnósticas para mujeres que presenten imágenes con alta sospecha de malignidad en mamografía de cribado. En esos casos, serán citadas para hacerles, en un mismo día, mamografía diagnóstica, ecografía y, si es necesario, biopsia.

