Así han cambiado los andaluces en dos décadas ENCARNI HINOJOSA Los indicadores y estadísticas de las últimas décadas reflejan el dinamismo de la sociedad ADRIÁN GONZÁLEZ Sevilla Jueves, 2 mayo 2019, 13:14

La Andalucía que se asomó el pasado domingo a la primera cita del carrusel de elecciones que le reservaba 2019 mantiene aún, para bien o para mal, algunas de las señas de identidad que la han acompañado en su periplo histórico durante las últimas décadas. La segunda comunidad autónoma más extensa de España, la más poblada, la que ha hecho del turismo el combustible que alimenta su motor económico o la que aún no ha podido sacudirse el lastre de encabezar una y otra vez las duras estadísticas del desempleo...

La población andaluza supera hoy por poco los 8,4 millones de habitantes y aglutina a 18 de cada cien residentes en suelo nacional

Pero hay otros datos que van mutando, que el tiempo va moldeando poco a poco. De forma silenciosa se mueven en una u otra dirección y marcan nuevas tendencias. Son síntomas de que hay parcelas en las que Andalucía se somete constantemente a revisión, se transforma y camina hacia esa otra realidad que le marcan los nuevos tiempos. Casi todos esos datos los custodia, disecciona y analiza el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de informes propios o recopilando los que emite desde Madrid el Instituto Nacional de Estadística (INE) o Eurostat desde Bruselas. Éstos son sólo algunos de los miles que nos radiografían como sociedad.

Más longevos y más diversos

Aunque haya quien en sus discursos tenga la tendencia de redondearla al alza hasta los 9 millones, la población andaluza supera hoy por poco los 8,4 millones de habitantes y aglutina a 18 de cada cien residentes en suelo nacional. Hasta ahí poca variación en cuanto al peso sobre el conjunto de España, pero ha habido cambios en los últimos 40 años. El más evidente, el de la apertura a la diversidad. En 1988 apenas un 0,7% de la población era de origen extranjero mientras que a finales de 2018 esa proporción había escalado hasta el 7,4%, con un pico diez años antes, en 2008, del 7,6% fruto de aquellos tiempos de dulce bonanza económica que ejerció como imán y que aún no hacía adivinar la dura crisis que luego nos azotaría.

También nos hemos 'contagiado' de otras tendencias nacionales. La más positiva, sin duda, la del incremento sin freno de la esperanza de vida: un andaluz nacido en 1978 tenía el listón de la supervivencia en una media de 74 años, mientras que a finales de 2017 podía soñar con un promedio de 81. Esa radiografía demográfica habla también de una dura caída de la natalidad a lo largo del último medio siglo, aunque aún menor que la media nacional, en parte por el creciente retraso en la edad en la que contraemos el primer matrimonio. Sólo un dato: en 1996 los andaluces pasaban por el altar o los juzgados a los 27 años y en 2016 lo habían postergado hasta los 32,5.

Hogares más vacíos y más caros

Si en 1980 era usted el único o la única que traspasaba a diario el umbral de su domicilio era una excepción social, pero hoy es tan cotidiano que es prácticamente tendencia. En 1991 apenas un 11% de los andaluces vivía solo y el núcleo familiar era lo común y generalizado, pero aquello es ya una página más del pasado. En 2011, fecha de la última revisión de la estadística, prácticamente uno de cada cuatro andaluces daban forma a un hogar unipersonal. Y ocho años después todo hace indicar que la cifra sea aún más alta.

El metro cuadrado de vivienda en Andalucía ha pasado de 513 a 1.232 euros

Y es así pese a que ha contribuido muy poco el precio de la vivienda, el principal martirio para el bolsillo de todo trabajador y más aún si la hipoteca hay que afrontarla en solitario. El metro cuadrado de vivienda en Andalucía en 1997 costaba tan sólo una media de 513 euros (cifra convertida a partir de las entonces pesetas), un dato que en 2007, en plena locura alcista del sector de la construcción, llegó a tocar techos récord de 1.739 euros, más del triple. La crisis provocaría un derrumbe de esa estadística y sólo la reciente reactivación del sector tras la salida de la recesión ha vuelto a animar el promedio hasta los 1.232 euros del cierre del año 2017.

Aluvión de universitarios

La obsesión de cualquier padre o madre en los años 70 y 80 era conseguir que sus hijos lograsen el título universitario que a ellos la vida les había regateado. Las estadísticas parecen corroborar que lo fueron logrando y que sus hijos han seguido la misma senda. Si en 1996 la cifra de licenciados universitarios rondaba el 11% de la población andaluza, en 2006 había mejorado levemente hasta el 13%, pero en 2016 ese indicador se había disparado ya hasta rondar el 29% del total. No hay demostración empírica que conecte título de graduado con oportunidad laboral o huida del desempleo, pero la sociedad andaluza sí puede presumir hoy, cada vez más, de caminar con un título universitario bajo el brazo. En el otro extremo, la tasa de analfabetismo no hace más que menguar. En 1981 aún eran 11 de cada diez residentes en la comunidad los que reconocían no poder leer ni escribir correctamente, mientras que en 2011, el año del último recuento disponible, la cifra había quedado reducida a un residual 2,5%.

Más museos y menos cines

La cultura ha sido siempre otro de los grandes termómetros a la hora de calibrar el grado de bienestar de cualquier sociedad. La estadística de visitas a museos que proyecta el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía revela un creciente interés de la población por el patrimonio o las exposiciones temporales que albergan el conjunto de sus salas. La oferta se ha multiplicado en las últimas décadas y la respuesta también. De los 89 visitantes por cada mil habitantes andaluces que se dejaban seducir por esos espacios culturales en 1997 se ha pasado a 253 a principios de 2018. Traducido, casi el 25% de la población de la comunidad se coloca delante de un cuadro o una vitrina de un museo al menos una vez al año.

El Instituto de Estadística y Cartografía revela un creciente interés por el patrimonio y las exposiciones

La réplica negativa, por traslación de los nuevos hábitos de consumo, la ofrecen los cines. En tiempos del auge de las plataformas digitales Andalucía ha visto cómo en 2017 el recuento del número de salas arrojaba un saldo de sólo 591, muy por debajo de las 734 que contabilizaba diez años antes, en 2007, cuando internet aún no había explotado y opciones como Netflix o HBO eran prácticamente ciencia ficción. Eso sí, aún estamos por encima de las 422 de hace 20 años, cuando el sector fue capaz de resistir a los primeros grandes envites de la piratería audiovisual.

Tiempos de protestas y divorcios

Hubo un tiempo en el que la reivindicación de derechos en la calle era un tabú impronunciable. La democracia y la Transición despertaron el afán reivindicativo en toda España y Andalucía no iba a ser una excepción. Con las libertadas más que consolidadas, la comunidad registraba en 1997 en torno 170 actos de protesta autorizados. Una década después, en 2007, habían aumentado hasta contabilizar 306... pero la explosión ha llegado en los últimos diez años. La crisis económica, la extensión de la conciencia del 15M, la irrupción de los movimientos sociales y la multiplicación de colectivos de todo tipo han tenido su traslación en las estadísticas oficiales: hasta 8.206 manifestaciones se registraron en todos los rincones de Andalucía en el año 2017, a años luz de aquellas cifras de finales de la década de los 90.

En el año 2017 se registraron 8.206 manifestaciones enla Comunidad

Hacemos oír más nuestras protestas... y también rompemos con mayor facilidad con nuestras parejas. Hace 20 años los juzgados andaluces tramitaban una media de 13.500 divorcios y separaciones por ejercicio. Hace diez ya se había cambiado el dígito inicial y sumaban casi 24.000. Hoy la media de relaciones interrumpidas se sitúa en torno a las 20.500 por año, recuperando la tendencia alcista tras un duro frenazo anterior que coincidió con los peores años de la crisis económica. Como en el resto de España, divorciarse y empezar de cero una nueva vida era un un gasto que muchos andaluces, pese a dar por extinguido el vínculo sentimental, ni siquiera podían permitirse.

Más coches pero más conciencia ambiental

El parque automovilístico andaluz se ha disparado en las últimas décadas, aunque ya hay síntomas de agotamiento por varios factores: los jóvenes huyen de un gasto que consideran excesivo y que difícilmente conecta con sus preferencias en favor de la sostenibilidad, con la opción del transporte colectivo o con la fórmula de los viajes compartidos a bajo coste. Pese a ello, a finales de 2017 había matriculados en Andalucía la friolera de 674 vehículos a motor por cada mil habitantes, muy por encima de los 438 a que se reducía el dato hace 20 años, en 1997. Los expertos auguran que esa cifra se moderará con el tiempo e incluso puede mostrar alguna caída significativa si se consolida la conciencia medioambiental que ha anidado con fuerza en las nuevas generaciones.

En Andalucía hay un dato que sopla en esa dirección. De entre todos los indicadores hay uno que habla del vínculo con la imparable tendencia ecologista y de lucha por la preservación de los espacios naturales. Echando la vista atrás, hace dos décadas Andalucía contaba con 915 personas inscritas en los registros de voluntarios medioambientales. Hace una se había disparado hasta las 4.430, y a finales de 2017 había 6.000 hombres y mujeres dispuestos a invertir parte de su tiempo en velar por sus montes o costas y, por extensión, en concienciar a la población de sus municipios. Nuevas inquietudes para una nueva sociedad.