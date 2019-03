La Cámara de Cuentas detectó un «rosario de irregularidades» en el inventario de la Junta EFE El PP-A denuncia que la «barra libre» se instalóen todos los rinconesde la administración cuando ha gobernado Susana Díaz EUROPA PRESS SEVILLA Martes, 26 marzo 2019, 08:25

El PP andaluz denunció ayer que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido un informe de fiscalización del inventario general de bienes y derechos de la Comunidad, a fecha de 31 de diciembre de 2017, en el que se advierte de un «rosario de irregularidades», en palabras de la secretaria general del PP-A, Loles López.

En rueda de prensa, la dirigente 'popular' indicó que el «caos» del PSOE-A al frente de la Junta ha llegado «a todos los rincones» de la administración y que así se pone de manifiesto en un informe de la Cámara de Cuentas sobre el inventario general de bienes y derechos, donde se asegura que la actuación del Gobierno en esta materia «no resulta conforme a la normativa».

López reveló que la Junta declara 400.105 bienes, valorados en 22 millones, y que entre los incumplimientos que ha detectado la Cámara de Cuentas se encuentra que la Junta recoge los bienes de la administración general pero no los de las agencias públicas, «el sumidero del dinero de los parados, de donde se han pagado las juergas y se han hecho contratos compadreo», afirmó la 'popular'. Tras destacar también que el ente fiscalizador advierte de que la Junta no ha publicado todos sus bienes «incumpliendo la normativa de transparencia» y que ha detectado errores en la valoración del parque móvil, la número dos del PP-A señaló además que la administración andaluza adquirió un bien inmueble por diez millones «pero no aparece en ningún registro».

Otra de las irregularidades destacada por la secretaria general del PP-A es la referida a que más de 100.000 bienes inmuebles aparecen con un valor «cero» y otros «ni siquiera están valorados». Se trata, a juicio de la 'popular', de un «rosario de irregularidades con el patrimonio de todos los andaluces». «Cada vez que levantamos un piquito de la alfombra nos encontramos una nueva sorpresa», manifestó la secretaria general de los 'populares' andaluces, añadiendo que «la barra libre ha llegado a todos los rincones de la administración cuando gobernaba Susana Díaz».