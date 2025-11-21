Cae un aseo portátil desde gran altura en mitad del Puente del Centenario de Sevilla

Pudo acabar en tragedia. Un aseo portátil cayó desde gran altura en mitad del Puente del Centenario de Sevilla, en obras y paso de miles ... de vehículos a dirario. El sorprendente suceso se saldó sin heridos milagrosamente. Uno de los conductores pudo captar con su móvil el momento en el que una grúa transporta un aseo portátil y cae desde muchos metros de altura para estrellarse contra las carretera, según ha podido confirmar ABC de Sevilla.

El usuario de Tiktok @tanqueta567 fue el autor del vídeo en el que el váter portátil desciende hasta impactar contra los carriles sin provocar ningún accidente. Los comentarios no se hna hecho esperar y mucha gente, incluso, se planteó que podía haber sido generado por inteligencia artificial.

El suceso ocurrió sobre las 17.30 horas según explicaron fuentes del Servicio de Emergencias 112, que confirmaron varias llamadas alertando del impactante suceso. El accidente se produjo en el segundo carril sentido Huelva en la SE-30 en el citado puente. El aseo no impactó, afortunadamente, contra ninguno de los vehículos que circulaban en ese momento por el puente. Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Guardia Civil.

En el puente del Centenario se están ejecutando las obras de sustitución de tirantes. Las obras cuentan con un presupuesto de 136,95 millones de euros y actualmente se están realizando los trabajos de ampliación del tablero del puente.