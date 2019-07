El bipartito andaluz mira con recelo un Gobierno de socialistas y «populistas» EFE Susana Díaz asiste a la investidura con mensajes de apoyo a Sánchez: «Mira los intereses de España por encima del PSOE» MARÍA DOLORES TORTOSA Lunes, 22 julio 2019, 17:33

El bipartito PP-Cs mira con recelo un gobierno en España de los socialistas con Unidas Podemos, a los que llaman «populistas». Aún así, en la Junta se admite que mejor que unas elecciones en otoño es que haya Gobierno en España, sobre todo por las expectativas puestas en un nuevo modelo de financiación que podría garantizar las inversiones de sus proyectos. El discurso de Pedro Sánchez al comienzo del debate de investidura ha cogido a los líderes de la Junta con su propia agenda de trabajo. El presidente, Juanma Moreno, ha presidido un consejo de alcaldes del PP-A en Córdoba. El vicepresidente, Juan Marín, ha presidido la firma en Cádiz con diputaciones del apoyo de la Junta al plan para el fomento del empleo agrario (Profea). Los dos se hacen eco de la incertidumbre sobre el acuerdo PSOE-Unidas Podemos en el aire. Moreno y Marín no parecen dudar de que habrá pacto. El vicepresidente es quien se ha mostrado más convencido. Dice estar seguro de que el acuerdo «ya está cerrado».

Moreno ha pedido que no haya «cheques en blanco» a «populistas e independentistas» porque «no es bueno para España ni para Andalucía», antes de oír hablar a Sánchez, que en su primera intervención eludió referirse a Cataluña y apenas se ha dirigido a Unidas Podemos. El presidente andaluz ha expresado su deseo de un «Gobierno estable» en España, «pero no uno que dure año y medio o dos años«. Por ello opina que el Gobierno de España no debe fraguarse en concesiones a nacionalistas y Unidas Podemos. Admite la legitimidad de Sánchez para investirse presidente por su victoria en las elecciones generales del pasado abril, pero afirma que no le gustará un Consejo de Ministros hipotecado por las ideas de extrema izquierda que asegura defiende Podemos y tampoco por las independentistas de los nacionalistas. »No me gusta ver a populistas y radicales de izquierdas tomando decisiones y limitando el crecimiento y la libertad de desarrollo del país«, ha afirmado. Asegura que no desea que el futuro Gobierno »para sacar una ley o los presupuestos pague un cheque que sea imposible de pagar en términos de dignidad para España«, en alusión a los nacionalistas.

Marín, por su lado, opina que hay una «puesta en escena» del PSOE y de Unidas Podemos y que el acuerdo de ambas formaciones lleva cerrado «bastante tiempo». Augura que una de las primeras decisiones de la supuesta futura coalición será «una subida de impuestos inmediata».

La secretaria general del PSOE andaluz y expresidenta, Susana Díaz, ha presenciado el debate desde la tribuna de invitados junto a otros dirigentes y presidentes autonómicos de su partido. Díaz no acudió al debate de la moción de censura de Sánchez el pasado año, que lo invistió presidente. Entonces Díaz era presidenta de la Junta de Andalucía y sus relaciones con Sánchez eran muy tirantes. Ahora dicen haber recompuesto la relación. La andaluza ha cerrado filas con el candidato a revalidar la Presidencia. Para ella el presidente en funciones prima «los intereses de España por encima de los intereses del PSOE», que es lo que «siempre yo he deseado». Pedro Sánchez está dando una imagen de «sensatez, de solvencia y de coherencia que da tranquilidad al conjunto de españoles» afirma Susana Díaz. Ha eludido pronunciarse sobre Unidas Podemos, al que ha criticado otras veces. «Es una oportunidad en el día de hoy de dar otra imagen a los españoles de por primera vez que los partidos políticos fían que sus intereses el de la gente, esta por delante de los partidos y de cada uno de nosotros», ha comentado poco antes de que comience el debate de investidura.

Podemos en Andalucía

El portavoz de Podemos Andalucía, Pablo Ganfornina, ha expresado su deseo de que el futuro gobierno tenga en cuenta los intereses andaluces. Podemos Andalucía se opone a que su partido entre en el Gobierno y su dirigente, Teresa Rodríguez, defendió no votar la consulta al respecto de Iglesias. En esa línea, Ganfornina ha dicho que en su partido están más preocupados de las políticas que se hagan que con qué sillones ministeriales podrían ocupar miembros de su partido a cambio de apoyar a Sánchez. Entre las medidas que esperan están la derogación de la denomina 'Ley mordaza' y de la reforma laboral. Sánchez ha hablado de la derogación solo de aspectos de la reforma laboral, no toda la ley.