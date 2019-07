Bendodo corrige a la consejera de Igualdad y afirma que en la Junta sí existe brecha salarial El presidente y la consejera de Igualdad, ayer en la reunión con el Consejo Andaluz de Mujeres / IDEAL Juanma Moreno reitera el compromiso de su Gobierno con la igualdad en el primer pleno que preside del Consejo Andaluz de las Mujeres MARÍA DOLORES TORTOSA Miércoles, 17 julio 2019, 12:46

El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha sido tajante al afirmar que en la Junta de Andalucía «también existe brecha salarial» en perjuicio de la mujer. Con ello, el Gobierno busca zanjar la polémica suscitada por las declaraciones de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, quien manifestó en un desayuno coloquio este lunes que en el empleo público no hay diferencia de salarios entre mujeres y hombres. La consejera contradice el propio informe de impacto de género de la Ley del Presupuesto de la Junta que admite la brecha en esta administración.

Ruiz fue interpelada por la proposición no de ley de Vox en el Parlamento andaluz, en la que este grupo considera una «gran mentira» las diferencias de género en materia de retribuciones. La consejera aprovechó la pregunta para anunciar que ha encargado a las universidades estudios para verificar la brecha salarial con «evidencias científicas» y acabar, en su opinión, con las guerras de cifras existentes sobre el tema.

«El partido que intente patrimonializar la brecha salarial o la violencia de género hace un flaco favor a la mujer», dice Bendodo

Las organizaciones sindicales de CC OO y UGT criticaron las palabras de la consejera, a la que recordaron los numerosos informes suyos y de otros organismos nacionales e internacionales que constatan la brecha salarial en todos los ámbitos, también en el de la administración pública. En el caso de Andalucía oscila entre el 23% y el 24% con diferencias de más de cinco mil euros. «Cenicienta y Bella son personajes de cuento, pero la violencia machista y la brecha salarial son pura realidad», replicó Nuria López, secretaria general de CCOO Andalucía.

El Gobierno de la Junta ha frenado esta polémica dándoles la razón y corrigiendo a la consejera de Igualdad. El encargado de hacerlo ha sido el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo. Al ser preguntado por las declaraciones de Ruiz tras el Consejo de Gobierno de los martes, respondió que siempre coincide con las opiniones de sus compañeros de gabinete, si bien matizó que «por desgracia, sí existe una brecha salarial en la Junta de Andalucía». Añadió estar convencido de que «la consejera (Rocío Ruiz) es igual de consciente que todos nosotros sobre esa realidad».

Bendodo dijo que la «erradicación» de la brecha salarial es «un gran reto de la sociedad moderna». Agregó que no se debe «culpar a nadie» porque se trata de una «labor de todos». Preguntado sobre si votará en contra de la PNL de Vox que niega la brecha salarial, respondió no habérsela leído. La iniciativa no se votará hasta después del verano.

Entroncó esta polémica con la generada por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, al fijar el feminismo como un logro del socialismo. Bendodo calificó estas declaraciones de «disparatadas». «El partido político que intente patrimonializar, hacer bandera de determinada cuestión, como la brecha salarial o la igualdad de género, le está haciendo un flaco favor a la mujer», apostilló.

Al mismo tiempo que Bendodo hablaba, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidía en San Telmo el pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, acompañado por la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz. El acto no estuvo abierto a los medios de comunicación. En el mismo, Moreno pronunció unas palabras en las que reiteró varias veces el compromiso de su Gobierno con la igualdad entre mujeres y hombres, según la nota enviada por la Oficina del Portavoz.

El presidente afirmó que para conseguir esa igualdad es necesaria la implicación de todos y evitar la confrontación en asuntos como la violencia de género. «Se trata de una cuestión que requiere el máximo consenso y apoyo», recalcó.