Las ayudas para la vuelta al cole en Andalucía: bonificación para aula matinal, comedor y extraescolares El plazo para solicitar estas ayudas va desde las 00:00 horas del 1 de septiembre hasta las 23:59 horas del 8 de septiembre

Sábado, 30 de agosto 2025

Se acerca la vuelta al cole y con ella muchos gastos que afectan directamente a las economías familiares. Pero, para ayudar a llevar mejor estos gastos, hay ayudas que ofrece la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz abrirá la convocatoria para que las familias pidan la ayuda que reduce el coste del aula matinal, el comedor escolar y las actividades extraescolares.

Podrán solicitarla aquellas familias con estudiantes matriculados en centros docentes públicos andaluces que cursen segundo ciclo de infantil, primaria, educación especial, ESO o ciclos formativos de grado básico y que hagan uso de estos servicios complementarios.

El plazo para solicitar estas ayudas va desde las 00:00 horas del 1 de septiembre hasta las 23:59 horas del 8 de septiembre. Por tanto, hay que tener praparada la documentación con antelación para no apurar los últimos minutos.

La solicitud se podrá completar por internet, a través de la página web de la Consejería, siguiendo las indicaciones del formulario y adjuntando la documentación requerida. Además, los centros educativos entregarán el impreso a los tutores legales para su cumplimentación y registro.

También se admite la entrega presencial en el centro escolar en el que esté matriculado el estudiante. En ambos casos, es imprescindible presentar la solicitud dentro del plazo para que la ayuda pueda ser reconocida.

Gratuitos

Existen supuestos en los que la prestación de actividades extraescolares y comedor son gratuitos. Se consigue solo en estos casos:

-Alumnado en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión; bajo tutela o guarda de la Junta; hijos e hijas de mujeres atendidas en centros de acogida por violencia de género; y víctimas del terrorismo.

-Aula matinal gratuita para usuarios de transporte escolar cuando la organización obligue a incorporarse al centro antes del inicio de la jornada lectiva.

-Comedor gratuito para alumnado de enseñanzas de carácter gratuito que deba desplazarse fuera de su localidad por inexistencia de la etapa, con jornada de mañana y tarde y sin transporte al mediodía; o con jornada solo de mañana cuando el transporte autorizado obligue a esperar 30 minutos o más desde que termina el horario lectivo.

En todos los demás casos, la bonificación se calculará en función de los ingresos de la unidad familiar.

Requisitos

La bonificación del precio público se determinará según los ingresos de la unidad familiar. Se evaluará la renta para aplicar una reducción proporcional del coste de aula matinal, comedor y extraescolares.

Además, los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años deben autorizar a la consejería competente la consulta de datos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.