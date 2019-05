Los autónomos siguen tirando del empleo andaluz con 5.738 nuevos profesionales en 2019 Un momento del acto de presentación del informe sobre autónomos en Sevilla El último informe de la CEA eleva ya a 533.599 los trabajadores por cuenta propia y advierte de sus malas condiciones JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA Martes, 7 mayo 2019, 09:08

Los autónomos siguen tirando del carro del empleo en Andalucía y su crecimiento constante no cesa en los últimos tiempos. Solo en abril, Andalucía veía nacer a 120 autónomos al día y, en lo que va de año, 5.730 nuevos profesionales se han sumado a esta aventura laboral por cuenta propia, lo que eleva a 533.599 el volumen de trabajadores autónomos en la comunidad, según el informe elaborado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en colaboración con la Federación Nacional que representa a estos trabajadores. El informe fue presentado ayer en Sevilla en la sede de la CEA en un acto al que asistieron el director de participación institucional de la CEA, Alfonso Díaz; la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Susana Romero; y el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Los autónomos andaluces tienen también un fuerte tirón en el conjunto nacional, ya que la comunidad autónoma aglutina casi la mitad del aumento de los trabajadores en este régimen registrados en toda España hasta abril, que ha subido en 12.078 nuevos profesionales. Esta evolución coloca a Andalucía como la segunda región en el ránking nacional y se convierte en la que más crece, acercándose así a la comunidad líder, que es Cataluña.

El estudio denuncia las duras e interminables jornadas laborales de estos profesionales, lo que viene a corroborar el gran esfuerzo y sacrificio que exige esta fórmula de autoempleo. De hecho, los autónomos andaluces sobrepasan un 52% la jornada laboral media a nivel nacional y el 72% trabaja nueve o más horas diarias, mientras que el 28% alarga su tiempo de trabajo hasta once horas o más al día. Además, casi la mitad de este colectivo dispone de una jornada semanal superior a los cinco días, siendo los profesionales del sector industrial los que tienen una jornada más extensa con 65 horas semanales, seguido del sector hostelero y turístico con con 63,3 horas semanales, al ser dos ámbitos con actividad permanente todos los días.

A ello se añade, según este informe, la resistencia de los autónomos a las bajas por enfermedad para no mermar el rendimiento y los resultados de su actividad, lo que supone que el 90% haya trabajado estando enfermo, algo que en el caso de las mujeres se eleva hasta el 95%. Un dato que apuntala la imagen de 'salud de hierro' de estos profesionales comprometidos con su actividad y que se refleja también en el hecho de que el 73% no ha dejado de trabajar ningún día del año; o que el 63% tiene que trabajar en su tiempo libre para cumplir con los objetivos de su actividad. A ello se suma el recorte que sufren por ello en sus vacaciones, puesto que el 73% de los autónomos no llega a disfrutar ni de 20 días de este merecido descanso anual, según este informe de la CEA. En cuanto a la conciliación laboral y familiar, la situación es igual de sacrificada y solo el 47% confiesa que su actividad se lo permite

Por provincias, Málaga se sitúa a la cabeza del 'boom' laboral de los autónomos con 118.120 de estos profesionales, de los que 1.810 se han incorporado en el primer cuatrimestre del año. Le sigue Sevilla, con 110.353 y con un incremento de 710 en este año, aunque es Cádiz la segunda provincia en la que más crecen estos trabajadores hasta abril, con 1.048 más, lo que les lleva a registrar un total de 60.663.

En Granada se han incorporado 420 nuevos autónomos y alcanza los 63.970; Almería crece en 584 y se sitúa en 58.992; Córdoba sube en 268 y cuenta con 52.994; Jaén avanza en 336 y llega a los 41.004; y por último Huelva aumenta en 513 con 27.804 profesionales.

Por sectores

Por sectores, el de la construcción es el que más crece en este año con 1.408 autónomos más, seguido de la hostelería con 1.316 nuevos autónomos y ya, a más distancia, la agricultura con una subida de 426. No obstante, el comercio es el sector que acapara la mayor parte de la actividad por cuenta propia actualmente en Andalucía, con 140.484 profesionales con mucha diferencia por delante de la hostelería (56.980), agricultura (54.704) y construcción (50.018).

Desde la perspectiva de género, el estudio pone de relieve el creciente protagonismo de las mujeres en la evolución del trabajo autónomo, ya que el crecimiento porcentual está por encima de los hombres con una subida del 1,4% en lo que va de año y de un 2,6% en el último año, alcanzando en abril las 187.808 mujeres andaluzas que se han instalado por cuenta propia en el mundo laboral, aunque los hombres siguen por delante en volumen con 345.791.

Lorenzo Amor mostró ayer su confianza en que pronto se vean aplicadas en Andalucía las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno andaluz para impulsar la actividad de estos profesionales, al tiempo que solicitó a nivel estatal la conformación cuanto antes de un Gobierno estable que promueva las reformas necesarias para potenciar el sector de los autónomos que necesita, «como el resto de la economía, confianza, certidumbre y estabilidad».