La aurora boreal visible en Andalucía esta madrugada
El observatorio de Calar Alto, en Almería, ha captado las imágenes de este fenómeno, que ha podido ser visto de manera débil
Granada
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:40
Las auroras boreales han vuelto a Andalucía, aunque de forma débil. A pesar de que la comunidad científica señalaba que era improbable que se pudieran ... producir por la baja actividad magnética solar, la webcam del observatorio de Calar Alto (Almería) ha registrando débilmente la aurora procedente de la tormenta geomagnética Severa la pasada noche, según ha informado la cuenta especializada MeteoIberia (@MeteoiberiaEs). «Podemos decir que la aurora se está viendo desde el Sur de España, a tan solo 37° de latitud», apuntaba esta pasada madrugada.
La aurora, señala esta información, ha sido visible en toda Europa y Norteamérica, y que «desde España vemos con esos pilares rojos, que es la parte alta de la estructura de la aurora». Las imágenes han sido captadas por la webcam del Observatorio de Calar Alto.
ULTIMA HORA: la webcam del observatorio de Calar Alto (Almería) está registrando débilmente la Aurora procedente de la tormenta geomagnética SEVERA de esta noche! Podemos decir que la aurora se está viendo desde el Sur de España, a tan solo 37° de latitud! pic.twitter.com/0Paes3PXib— Meteoiberia.ES (@MeteoiberiaEs) November 12, 2025
Las auroras boreales surgen a partir de una interacción fascinante: partículas cargadas expulsadas por el Sol colisionan con la magnetosfera de la Tierra. Este aprendizaje demuestra que al chocar estos iones con las moléculas de oxígeno y nitrógeno de la alta atmósfera terrestre, la energía liberada se transforma en luz visible, creando cortinas de resplandor que pueden ser verdes, rojas, violetas o azuladas. El color de la aurora depende de la altitud en la que se produce y del tipo de gas atmosférico involucrado.
Aunque las auroras boreales en España son muy poco frecuentes, no es es la primera vez que se pueden observar. El caso más reciente y llamativo se produjo en mayo de 2024, cuando una inusual tormenta solar intensificó la actividad geomagnética y generó auroras con intensos tonos verdes, rosados y violáceos visibles desde puntos como León o la sierra de Guadarrama.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión