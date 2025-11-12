Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aurora boreal vista desde el obervatorio de Calar Alto. @MeteoiberiaEs

La aurora boreal visible en Andalucía esta madrugada

El observatorio de Calar Alto, en Almería, ha captado las imágenes de este fenómeno, que ha podido ser visto de manera débil

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:40

Las auroras boreales han vuelto a Andalucía, aunque de forma débil. A pesar de que la comunidad científica señalaba que era improbable que se pudieran ... producir por la baja actividad magnética solar, la webcam del observatorio de Calar Alto (Almería) ha registrando débilmente la aurora procedente de la tormenta geomagnética Severa la pasada noche, según ha informado la cuenta especializada MeteoIberia (@MeteoiberiaEs). «Podemos decir que la aurora se está viendo desde el Sur de España, a tan solo 37° de latitud», apuntaba esta pasada madrugada.

