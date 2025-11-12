La aurora boreal visible en Andalucía esta madrugada

Las auroras boreales han vuelto a Andalucía, aunque de forma débil. A pesar de que la comunidad científica señalaba que era improbable que se pudieran ... producir por la baja actividad magnética solar, la webcam del observatorio de Calar Alto (Almería) ha registrando débilmente la aurora procedente de la tormenta geomagnética Severa la pasada noche, según ha informado la cuenta especializada MeteoIberia (@MeteoiberiaEs). «Podemos decir que la aurora se está viendo desde el Sur de España, a tan solo 37° de latitud», apuntaba esta pasada madrugada.

La aurora, señala esta información, ha sido visible en toda Europa y Norteamérica, y que «desde España vemos con esos pilares rojos, que es la parte alta de la estructura de la aurora». Las imágenes han sido captadas por la webcam del Observatorio de Calar Alto.

ULTIMA HORA: la webcam del observatorio de Calar Alto (Almería) está registrando débilmente la Aurora procedente de la tormenta geomagnética SEVERA de esta noche! Podemos decir que la aurora se está viendo desde el Sur de España, a tan solo 37° de latitud! pic.twitter.com/0Paes3PXib — Meteoiberia.ES (@MeteoiberiaEs) November 12, 2025

Las auroras boreales surgen a partir de una interacción fascinante: partículas cargadas expulsadas por el Sol colisionan con la magnetosfera de la Tierra. Este aprendizaje demuestra que al chocar estos iones con las moléculas de oxígeno y nitrógeno de la alta atmósfera terrestre, la energía liberada se transforma en luz visible, creando cortinas de resplandor que pueden ser verdes, rojas, violetas o azuladas. El color de la aurora depende de la altitud en la que se produce y del tipo de gas atmosférico involucrado.

Aunque las auroras boreales en España son muy poco frecuentes, no es es la primera vez que se pueden observar. El caso más reciente y llamativo se produjo en mayo de 2024, cuando una inusual tormenta solar intensificó la actividad geomagnética y generó auroras con intensos tonos verdes, rosados y violáceos visibles desde puntos como León o la sierra de Guadarrama.