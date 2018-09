Arrimadas: «Queremos que los políticos dejen de tener privilegios injustificados» Inés Arrimadas, con el líder de este partido en Andalucía, Juan Marín. / RAÚL CARO / EFE La portavoz nacional de Ciudadanos reitera el órdago de la formación naranja al PSOE para eliminar los aforamientos EFE SEVILLA Domingo, 2 septiembre 2018, 00:32

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró ayer que Andalucía no tendrá presupuestos «si Susana Díaz no elimina los aforamientos», en cumplimiento con el acuerdo de apoyo a la investidura de la presidenta andaluza firmado entre el PSOE y la formación naranja en el año 2015. Arrimadas agregó también que «los acuerdos son para cumplirse», para recordar que «hemos eliminado el Impuesto de Sucesiones, bajado el IRPF, eliminado entidades superfluas, pero queda un punto débil en el bipartidismo, que es la regeneración democrática».

Por ello, lamentó Arrimadas que «cuando hay que eliminar privilegios, el bipartidismo se niega, y el PSOE andaluz no es diferente», y reiteró también que «no habrá presupuestos si Susana Díaz no elimina los aforamientos», al tiempo que recordó se trata de «unos privilegio que eliminarlos no cuesta un solo euro». «Queremos que los políticos dejen de tener privilegios injustificados y los elementos de regeneración democrática para nuestro partido son indispensables», señaló Inés Arrimadas, que dijo a la presidenta andaluza que «si quiere que se aprueben los próximos presupuestos en Andalucía tiene que cumplir su palabra y eliminar los aforamientos».

Por su parte, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que avanzó que la comisión de seguimiento del pacto con el PSOE se reunirá la próxima semana, aunque aún no tiene fecha fija, recordó que «Ciudadanos ha presentado desde el año 2015 hasta hoy más de cuarenta iniciativas de regeneración democrática que han sido ninguneadas, bloqueadas y rechazadas por el PP y el PSOE», indicó.

Negó Marín que tenga intención de sacar rédito electoral con su petición de retirada de aforados, «porque nuestra primera petición en este sentido fue registrada el 29 de septiembre de 2015», pero «algunos andan diciendo que son ocurrencias de Ciudadanos de cara a las elecciones».

«Es falso que no se pueda, porque, para eliminarlos, el PSOE tarda veinte segundos, y en el pleno del día 12 o 13 podríamos debatir este punto, aprobarlo y dar el trámite correspondiente al Congreso de los Diputados», sentenció Juan Marín, que añadió también que quiere que la legislatura se agote, pero en el caso de que el PSOE no llegue a un acuerdo con Ciudadanos, instó a la presidenta Susana Díaz a «que llame a la puerta de Podemos, que ya ha dicho muy claramente que se ofrece a la señora Díaz».