PP y Cs anuncian las 21 primeras medidas de un gobierno aún sin los votos de Vox Francisco Serrano, portavoz de Vox, acudió ayer al Parlamento a recoger su acta de diputado. / EFE La bajada de impuestos, cese de imputados por corrupción, auditorías a la Junta, tarifas planas a autónomos y un ajuste en Canal Sur, entre las propuestas acordadas MARIA DOLORES TORTOSA Sábado, 22 diciembre 2018, 01:45

Los líderes del PP y Ciudadanos, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, anunciaron las 21 medidas para los primeros cien días del gobierno del cambio en la Junta de Andalucía que se proponen llevar a cabo, confirmando el cierre del primer acuerdo para ello. «El PSOE se irá a la oposición», dijo de forma taxativa Marín para disipar «los nervios de otros», en alusión a los populares que en las últimas horas presionaron al partido naranja para salir del «tiempo muerto» de la negociación.

Con estas medidas, entre las que figuran rebajas de impuestos, la supresión del aforamiento de los diputados condicionada a la reforma del Estatuto, la dimisión de los investigados en casos de corrupción y un ajuste de las dimensiones de Canal Sur, PP y Cs escenifican que el pacto para desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía sigue avanzando de manera firme, aunque aún quedan flecos por amarrar, algunos decisivos. Y es que PP y Cs, que solo suman 47 escaños de los 55 de la mayoría absoluta, aún no tienen asegurado el voto necesario de Vox para la investidura del presidente y, por tanto, para la formación de ese primer gobierno del centro derecha en Andalucía.

Vox reiteró tras el anuncio del acuerdo que no será «un obstáculo» para desalojar a los socialistas de la Junta, pero tampoco «un felpudo», advirtiendo de que si no aceptan sus condiciones (entre ellas la recentralización de las competencias autonómicas de sanidad y educación y el cierre de Canal Sur y un puesto con voto en la Mesa del Parlamento) podrían no respaldar el nacimiento de la coalición y abocar a Andalucía «a unas segundas elecciones».

Este escollo es la razón por la que el PP presiona a Ciudadanos para alcanzar un pacto global antes de la constitución del Parlamento el próximo día 27 que incluya el órgano de gobierno de este y la investidura, para lo que debe contar con Vox. De ahí la valoración del consenso programático por parte de Moreno: «Se trata de un paso no definitivo». «Espero que sea el comienzo de otros grandes acuerdos que tenemos que alcanzar», subrayó.

Ciudadanos prefiere ganar tiempo e ir paso a paso, según reiteró Juan Marin. Por lo pronto da largas para hablar del futuro ejecutivo y eludir la necesaria negociación con Vox para una legislatura tranquila. Muchas de las medidas acordadas necesitan de los Presupuestos, que sin mayoría absoluta no saldrían adelante. Cs ha acariciado hasta última hora que el PSOE facilitara con su abstención la elección del presidente del Parlamento, de Cs, y la investidura (Juanma Moreno) una vez que PP y su formación suman 47 diputados frente a 33 de los socialistas, pero estos ya han dejado claro que siendo los ganadores de las elecciones no renuncian a gobernar si fuera posible, que tampoco lo es.

Por ello Cs es consciente de que tendrá que aceptar a Vox como aliado para lo que ayer dio un giro a su estrategia para que se note lo menos posible. Insiste, frente a lo que opina el PP, en acordar primero la Mesa del Parlamento y luego el Gobierno, este incluso después del día 27. Para la Mesa sugiere una negociación de todos los partidos, incluido Vox, con el objetivo de cumplir el reglamento de un órgano plural.

Vox, que acusa a Cs de maltratarle, ya le avisa de no entrar en una negociación en la que esté el PSOE. El previsible presidente del grupo Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, el único que ha hablado con PSOE, PP y Cs, se teme que al final estos pacten con Vox, por lo que avisa que sería «un escándalo» que dicho acuerdo dejara solo fuera de la Mesa a la formación izquierdista. PP y Cs tienen por delante solo cinco días para solventar el 'sudoku' del Parlamento que le permita la investidura del cambio. El PP mantiene el ultimátum a Cs de romper el acuerdo programático si llega el día 27 sin garantías para la investidura.