Antonio Sanz replica al PSOE-A que, Nicolás Navarro, nuevo viceconsejero de Sanidad, es «de la pública» y que los médicos de la privada no son «golfos»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha defendido este jueves que el nuevo viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro ... , «es personal de la (sanidad) pública», al tiempo que ha preguntado al PSOE-A si cree que los médicos que trabajan en compañías privadas son «golfos» o «malos» facultativos.

El titular andaluz de Sanidad ha respondido así a las críticas que, de nuevo este jueves en el transcurso de una interpelación en el Pleno del Parlamento, le ha dirigido el Grupo Socialista, a través de su diputada María Ángeles Prieto, a propósito del reciente nombramiento del viceconsejero de Sanidad, que ella ha tachado de «provocación» y «chulería» por parte del Gobierno de Juanma Moreno.

Así, la parlamentaria socialista ha acusado al Ejecutivo del PP-A de «apretar el acelerador de la privatización» de la sanidad pública tras causar en ella un «destrozo intencionado» durante los casi siete años de gobierno de Juanma Moreno.

Prieto ha sostenido que «si alguien tenía alguna duda de los planes de Juanma Moreno en lo que le queda de legislatura respecto a la sanidad pública y a la salud mental, ya lo podemos ver con claridad», y «su plan es más privatización», como, en su opinión, lo prueba que acabe de «nombrar como viceconsejero a un directivo de la privada, de Asisa», ha dicho en referencia a Nicolás Navarro.

«Esto preocupa e indigna, porque es la señal más clara de lo que piensan hacer en lo que le queda de legislatura, apretar el acelerador de la privatización», y es «una provocación, una chulería, un desprecio a la Andalucía real que ha salido en masa a la calle a gritar» por la «sanidad pública», ha abundado la diputada del PSOE-A.

La parlamentaria socialista ha preguntado al consejero «dónde están los presupuestos históricos» de los que presume el Gobierno de Moreno para sanidad, porque «no se lo han gastado en profesionales, ni en atención primaria, en mejorar las listas de espera, en el seguimiento de pacientes crónicos, ni en pediatras, enfermeras escolares, cuidados paliativos, hospitales comarcales, transporte sanitario, o en mejorar y garantizar una atención a la salud mental como se merece esta pandemia silenciosa», ha relatado María Ángeles Prieto.

«Privatización» según el PSOE

En esa línea, la representante del PSOE-A ha afirmado que «la salud mental es la gran olvidada del Gobierno de Juanma Moreno», y es para el Gobierno del PP-A «otro negocio más». Además, ha criticado que Andalucía cuenta con «las peores ratios de psiquiatras de todo el país», y ha espetado a Sanz que «la peor privatización, la más brutal, cruel, injusta, es generar listas de espera insoportables para que la gente se tenga que pagar un seguro privado o una consulta privada» para recibir la atención que necesitan.

«A esta es a la que ustedes se han dedicado sin descanso, sin piedad», ha reprochado la parlamentaria socialista al consejero, a quien también ha avisado de que en Andalucía hay «16.000 personas en lista de espera para una primera consulta en salud mental, que esperan meses», y ha remarcado que «el que tiene dinero, tiene una oportunidad» para recibir atención de salud mental en la privada, «pero el que no, le espera el abandono, la calle, la cárcel o la muerte», ha sentenciado antes de agregar que «por eso han crecido de forma exponencial los seguros privados» con empresas como Asisa, donde ha estado trabajando el nuevo viceconsejero --según ha continuado--, porque, ante la desesperación, la gente saca dinero de donde sea«.

El consejero de Sanidad ha replicado a la parlamentaria socialista que el nuevo viceconsejero «es personal de la pública», y «su plaza es del sistema público», si bien «está en situación de excedencia forzosa y, por tanto, no es que no trabaje en la pública, es que no puede trabajar en la pública, que es distinto», ha apostillado.

Dicho esto, Antonio Sanz ha explicado que su padre, ya fallecido, era maestro, y, «como los funcionarios», se beneficiaba del sistema de Muface, y le ha preguntado entonces a la parlamentaria socialista si piensa que los médicos que le atendían a él mismo --de compañías como Asisa, Adeslas o Sanitas-- eran unos golfos«.

«Violencia institucional»

«¿Usted quiere decir que esos médicos son peores médicos que los demás?», le ha preguntado Sanz a la diputada, quien, por su parte, también ha advertido de la «violencia institucional» que «sufren las familias y los pacientes con enfermedad mental grave o con patología dual abandonados por el Gobierno de Moreno», o «la que sufre el joven que acude a urgencias por un intento de suicidio y lo devuelven a su casa, donde acaba quitándose la vida esa misma tarde».

Sanz le ha replicado que ha dicho «muchas falsedades» y le ha reprochado que haya querido «jugar al electoralismo fácil del discurso y del bulo de la privatización», cuando «los enfermos de salud mental no le importan», le ha trasladado.

Salud mental

Sobre la salud mental, ha destacado que ha «recuperado la Dirección General de Salud Mental en Andalucía» como parte de su consejería, ha defendido que «se ha reforzado la plantilla con 353 contrataciones, lo que permite alcanzar ya la cifra de los 3.000 profesionales distribuidos en 153 dispositivos», y ha avanzado que «vamos a incorporar 69 enfermeras especialistas, mientras que 53 nuevos psicólogos clínicos en Atención Primaria ya se encuentran en el sistema durante esta legislatura».

Además, se han reforzado los Equipos de Tratamiento Intensivo Comunitario con 107 profesionales más, así como 26 monitores ocupacionales pertenecientes a Faisem, ha abundado el consejero, quien ha destacado igual que, «con la Oferta Pública de Empleo, se van a estabilizar 31 plazas para Psicología Clínica, 65 para Psiquiatría y 38 para Enfermería Especialista en Salud Mental».

En materia de infraestructuras, ha remarcado que Andalucía cuenta ya con 27 Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental y 79 Unidades de Salud Mental Comunitarias, repartidas por todas las provincias, así como ha destacado la puesta en marcha del Plan Andaluz de Infraestructuras para la Salud Mental, en el que se han invertido más de 18,5 millones de euros de fondos finalistas en 75 nuevos proyectos durante esta legislatura.

También ha explicado que el Gobierno andaluz ha reforzado la atención infanto-juvenil «con 26 profesionales más, elevando a 350 los dedicados a la salud mental de los menores», y la Junta sigue «creando nuevas Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil, como la reciente inauguración de la Unidad en el Hospital Universitario de La Línea, y que se suma a las del Torrecárdenas, Jaén, Virgen del Rocío o del Virgen de las Nieves, en Granada».

Además, la Junta ha invertido «seis millones de euros en las Unidades de Media Estancia de Adolescentes con Trastorno Mental Grave, con 25 plazas para Andalucía Occidental y otras 25 para la oriental», y, «actualmente, el 82% de las salas de espera de las Unidades de Salud Mental Comunitarias están diferenciadas entre adultos y menores y todas las Unidades cuentan con una figura referente en salud mental infanto-adolescente».

El consejero ha puesto también de manifiesto «el importante esfuerzo que se viene realizando en relación con los Trastornos Alimenticios» con la creación, en 2021, de las dos primeras unidades de hospitalización completa de referencia en Andalucía para el tratamiento de Trastornos de Conducta Alimentaria graves en Málaga y en Granada, y la reciente puesta en marcha del primer hospital de día intensivo para el tratamiento de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria de la comunidad autónoma en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, dentro del área sanitaria del Virgen del Rocío« de Sevilla.