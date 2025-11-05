Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno y Antonio Sanz se reunieron este miércoles con el Consejo Andaluz de Enfermería. María José López / Europa Press

Antonio Sanz profundiza la reestructuración en Salud con nuevos relevos en la Consejería

Entre los destituidos está el delegado en Sevilla, que fue gerente del Hospital Virgen del Rocío cuando se produjeron los fallos en el programa de cribados

Héctor Barbotta

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

La Junta de Andalucía ha localizado en el hospital sevillano de Virgen del Rocío el epicentro del los fallos en el programa de cribado y ... ahí parecen concentrarse también la mayor parte de los relevos que el nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, está impulsando desde que tomó posesión del cargo. A las dimisiones de dos jefes de servicio de ese centro sanitario, el más grande de Andalucía y donde se practicaron las mamografías a más del 90 por ciento de las afectadas por los fallos en la información, se ha sumado este miércoles la destitución de quien fuera gerente del hospital entre el año 2019 y principios de este año, Manuel Molina.

