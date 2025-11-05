Antonio Sanz profundiza la reestructuración en Salud con nuevos relevos en la Consejería

La Junta de Andalucía ha localizado en el hospital sevillano de Virgen del Rocío el epicentro del los fallos en el programa de cribado y ... ahí parecen concentrarse también la mayor parte de los relevos que el nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, está impulsando desde que tomó posesión del cargo. A las dimisiones de dos jefes de servicio de ese centro sanitario, el más grande de Andalucía y donde se practicaron las mamografías a más del 90 por ciento de las afectadas por los fallos en la información, se ha sumado este miércoles la destitución de quien fuera gerente del hospital entre el año 2019 y principios de este año, Manuel Molina.

Esta cargo ya no estaba en el Virgen del Rocío, pero había nombrado delegado de la Consejería en Sevilla por la anterior titular, Rocío Hernández, que presentó su dimisión al inicio de la crisis. Ahora, también Molina sale del organigrama de Sanidad para ser reemplazado por Silvia Pozo, hasta ahora concejala del PP en el Ayuntamiento de Sevilla.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se apresuró a valorar que es cese es un intento de «mitigar el escándalo del cribado y esconder qué pasó».

Este miércoles se han conocido otros dos nombramientos que se inscriben en la profunda remodelación que Sanz está impulsando en la Consejería. Se trata de Silvia Maraver Ayala, designada secretaria general de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial y Consumo, que reemplaza a Ismael Muñoz Martínez. Asimismo, a la hasta ahora directora de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones se le ha asignado también la competencia de Cuidados.

Nueva estructura

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este miércoles el decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en el que una de las principales novedades es la creación de dos viceconsejerías, una de Presidencia y otra de Sanidad y Consumo.

Esta medida, según el Gobierno andaluz responde a la especial complejidad que supone la gestión de este nuevo conjunto de competencias. En el ámbito sanitario, se reorganizan varios órganos directivos para potenciar áreas consideradas clave. La anterior Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud pasa a denominarse Secretaria General de Investigación, Innovación y Salud Digital; la Secretaría General de Planificación Asistencial y Consumo pasa a denominarse Secretaria General de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial; las direcciones generales de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, y de Cuidados y Atención Sociosanitaria pasan a denominarse Dirección General de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones; y Dirección General de Consumo.

El decreto también actualiza las atribuciones de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica para alinearlas con los enfoques de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incorporando conceptos como 'Una Sola Salud' (One Health) y la vigilancia de los determinantes sociales, ambientales y comerciales de la salud.

En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, se ha sustituido la denominación de las unidades de Gestión Sanitaria por unidades de Gestión clínica. Además, se han incluido las alianzas estratégicas y proyectos de gestión compartida previstas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Por otro lado, se ha incluido la competencia de la Dirección Gerencia como órgano de contratación del Servicio Andaluz de Salud, que hasta ahora no estaba atribuida de manera específica.