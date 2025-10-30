Antonio Sanz admite«un encuentro largo y fructífero» con Amama

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha reconocido este miércoles haber mantenido «un encuentro largo y fructífero» con la Asociación de ... Mujeres de Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla, lo que supondría el primer encuentro entre ambas partes después de que el Gobierno andaluz se hubiese lamentado de las sucesivas negativas de esta asociación a reunirse con ellos.

El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló hace una semana antes de afrontar la sesión de control en el Pleno del Parlamento que Amama «prefería ir manifestarse» ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia autonómica, como así sucedió el pasado domingo, que sentarse a hablar.

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco de la presentación del proyecto de Presupuesto de la Junta de 2026 para la provincia de Cádiz, Sanz se ha declarado «muy prudente» sobre las conclusiones de esa reunión, por cuanto se ha remitido al acuerdo entre Junta de Andalucía y asociación de «trasladar esa información de manera conjunta».

El consejero de Sanidad ha considerado que esa versión compartida de su reunión permitirá que «todas las partes puedan opinar», antes de remarcar que «voy a respetar eso», aun cuando ha reconocido que «sí se ha producido esa reunión».