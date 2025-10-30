Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Sanz

Antonio Sanz admite«un encuentro largo y fructífero» con Amama

Es la primera reunión de la asociación con responsables de la Junta desde que estalló la crisis de los cribados del cáncer de mama

IDEAL

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:24

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha reconocido este miércoles haber mantenido «un encuentro largo y fructífero» con la Asociación de ... Mujeres de Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla, lo que supondría el primer encuentro entre ambas partes después de que el Gobierno andaluz se hubiese lamentado de las sucesivas negativas de esta asociación a reunirse con ellos.

