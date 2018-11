Un andaluz denuncia una oferta de prácticas a 60 céntimos la hora 00:56 Paco Lúcio-Villegas, de 25 años y natural de Córdoba, explica a Ideal su sorpresa ante la oferta que le ofrecieron ÁLVARO LÓPEZ Viernes, 2 noviembre 2018, 13:07

Buscarse la vida es una empresa complicada para cualquiera. Pero hacerlo hoy en día se ha convertido en toda una odisea para muchos estudiantes. Ese es el caso de Paco Lúcio-Villegas, un joven de 25 años natural de Córdoba y con ascendencia granadina, que ha denunciado la precaria oferta de prácticas que le hizo llegar una empresa de Barcelona.

Paco, que actualmente reside en Madrid tras haber cursado un Máster de Marketing Deportivo, se encuentra como muchos otros jóvenes de su edad tratando de abrirse un hueco en el mercado laboral. Una empresa que no es sencilla y que lo fue menos cuando el pasado mes de septiembre fue objeto de una oferta de trabajo insólita.

Según cuenta Paco a Ideal, se puso en contacto con una empresa ubicada en Barcelona y cuya actividad profesional le interesaba sin imaginar lo que iban a ofrecerle. Un contrato de prácticas en el que «no iba a saber cuándo iba a trabajar, dónde iba a trabajar y qué iba a hacer». Pero eso no es todo, por si fuera poco, a Paco le aseguraron que la remuneración sería de «entre 300 y 100 euros dependiendo de si les gustaba a ellos o no». Es decir, bajo criterios totalmente subjetivos.

La información de la oferta, que le llegó mediante e-mail, no podía parecer más surrealista según admite el propio estudiante. «Creía que me la había enviado algún amigo para hacer la broma». Pero no solo no era una broma sino que la oferta era tan real que suponía trabajar a jornada completa por menos de 2 euros la hora.

Pese a su enfado, Paco decidió que lo mejor era denunciarlo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación para evitar procesos judiciales más costosos que la propia oferta laboral. Con todo, explica que pese a contestar a la empresa rechazando la oferta y asegurando que «los trabajadores de prácticas no somos esclavos», esta le respondió que «no éramos esclavos sino unos grandes colaboradores para su empresa».

Lo cierto es que este tipo de ofertas son más comunes de lo que parece y la historia de Paco sirve para ilustrar cómo se encuentra el mercado laboral para algunos jóvenes. «Lo malo de esto es que aunque yo rechace este tipo de ofertas, siempre llegará alguien que las acepte y seguirán siendo igual de malas« sentencia este estudiante cordobés.