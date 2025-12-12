Andalucía supera al año pasado con 1,7 millones de vacunados contra la gripe y Sanz pide «no bajar la guardia»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha remarcado este viernes que en estos momentos Andalucía ha alcanzado los 1,73 millones de ... vacunados contra la gripe, dato que subrayado por el hecho de que «ya hemos superados en dos meses y medio todo lo que habíamos vacunado el año pasado».

De igual forma ha instado a «no bajar la guardia» tras apelar a una tasa actual en la región de 33,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ha supuesto triplicar los casos en una semana, y es una cota que superan cuatro provincias andaluzas: Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla antes de presidir la reunión del Consejo Rector de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Sanz ha querido «insistir en la necesidad de la vacunación» tanto en el caso de la gripe como contra el Covid tras llegar al «nivel epidémico del síndrome gripal» de 33,5 casos tras precisar que esa declaración se hace a partir de los 20 casos por cada 100.000 habitantes.

En el desglose de los datos por provincia el consejero de Sanidad ha precisado que en estos momentos Almería se sitúa en los 26,7 casos por cada 100.000 habitantes; en Cádiz es de 48,9 casos; en Córdoba, de 37,1 casos; en Granada, de 35,3; en Huelva, de 25,4; en Jaén, de 30,4; en Málaga, de 26,4; y en Sevilla, de 41,7.

Sanz ha apelado a la recomendación de uso de la mascarilla para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios, que pasa a ser en obligatoria en los casos de centros de saludd, hospitales y centros sociosanitarios, en caso de que «hayan activado el plan de alta frecuentación en al menos tres ocasiones en los últimos días».

Ha reivindicado «la oportunidad de protegernos con una vacuna que es segura, eficaz y gratuita», momento en que ha recordado que además de los medios habituales para pedir cita hay otras opciones como «los miércoles sin cita», de los que ha asegurado que «está funcionando de manera excepcional», además de recordar que este sábado habrá 42 puntos de vacunación sin cita, tanto para gripe como Covid, habilitados en centros comerciales y en zonas de gran afluencia de público.

Esos 1,73 millones de andaluces vacunados han servido a Sanz para ensalzar «la sensibilidad y concienciación de la ciudadanía», aunque ha instado a seguir todas las recomendaciones.