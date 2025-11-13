Andalucía realiza doble auditoría para garantizar el buen funcionamiento de los comedores escolares

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado de que se realizan dos tipos de auditorías en los comedores ... escolares con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los criterios nutricionales, de calidad, cantidad, organización y funcionamiento.

En concreto, los comedores son objeto de verificaciones 'in situ' por parte de técnicos del Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en Comedores Escolares Andaluces (Evacole), de la Consejería de Sanidad, quienes además revisan mensualmente los menús antes de su aprobación. Así, el curso pasado fueron 610 las evaluaciones presenciales realizadas. Por su parte, personal de la Agencia Pública de Educación (APAE) realiza también visitas dentro del Plan de auditorías de comedores, con 316 evaluaciones en 2024. De esta manera, «se garantiza la supervisión periódica para detectar y corregir cualquier incidencia que se pueda producir en los comedores», ha asegurado Castillo.

Además, la consejera ha incidido en que también se han introducido variaciones en las licitaciones. Así, en la última licitación de 2024, la oferta económica ya no es el factor de mayor peso para la adjudicación de los servicios. Este cambio prioriza la calidad del servicio ofrecido.

Igualmente, Castillo ha subrayado que los comedores escolares promueven una alimentación completa y saludable para los alumnos, sirviendo menús elaborados con verduras y frutas de temporada, carnes magras y pescados de máxima categoría. También se ha referido a las dimensiones de este servicio donde se sirven más de 5,6 millones de kilos de productos ecológicos, los cuales son suministrados mayoritariamente por proveedores locales.

En cuanto a las empresas que ofrecen los servicios de comedor, la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha mostrado su respeto por los profesionales del sector, cuyo trabajo es esencial para la nutrición adecuada de los escolares y ha indicado que las empresas adjudicatarias informan a las familias al principio de cada mes sobre los menús, incluyendo las adaptaciones necesarias para intolerancias o alergias.