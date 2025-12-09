Andalucía propone un trato al turismo, que empodera al residente

Andalucía propone un trato al turista en la primera campaña de sensibilización sobre esta industria en la que quiere empoderar al residente, que brinda su ... hospitalidad al viajero ofreciendo un trato de convivencia entre los andaluces y los viajeros. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha presentado esta novedosa iniciativa en un acto que ha contado con la asistencia de más de cien responsables de distintas administraciones y profesionales del sector de la Comunidad.

La campaña bajo el lema 'El trato andaluz', con la que la Junta da un paso más en esa apuesta por un pacto andaluz por la prosperidad, va desgranando una serie de condiciones que los andaluces ponen al viajero al que quieren recibir con toda la hospitalidad que caracteriza al destino. Una serie de requisitos, como los que se fijan en cualquier pacto, que se enmarcan en la apuesta por una gestión responsable y ante los nuevos retos del sector, entre los que se incluye encarar las tensiones que genera el turismo. La campaña juega con el doble significado de la palabra trato y recoge lo que Andalucía ofrece y lo que exige, es decir, la hospitalidad y la necesidad de mantener su identidad.

Son, concretamente, ocho puntos los que dan forma a 'El Trato Andaluz', ese contrato simbólico en el que se acaba pidiendo al turista «que firme con el alma lo que Andalucía ofrece de corazón'. Las cláusulas pasan por instar a cuidar a la gente, la tierra, el descanso, la cultura, la libertad, el agua y la calle, apelando a consumir en comercios y bares locales; cuidar el entorno; defender el derecho de los residentes a disfrutar también de todo lo bueno de Andalucía; apelar a respetar el descanso, consumir la gastronomía local, evitar el despilfarro del agua y proponer al turista civismo en las calles.

El vídeo, con materiales audiovisuales rodados con ciudadanos en sus entornos reales y acompañados musicalmente por una versión del tema 'Tengo un trato' de la jerezana Mala Rodríguez, con una reinterpretación contemporánea, sitúa a anfitriones y turistas en un plano de respeto mutuo y de responsabilidad compartida.

Destino líder

Bernal ha destacado en el acto celebrado en la sede de Turismo Andaluz que «Andalucía viene a presentar un contrato de ida y vuelta, no una campaña al uso. Quiere ser un destino referente no sólo en cifras, sino en enfrentar los retos con valentía y eficacia». El consejero ha afirmado que constituye así «un ejemplo de cómo un territorio puede gestionar y recibir al mundo sin perder su esencia. Andalucía tiene una forma única de mirar. No es un spot. Es un latido que nace de los profesionales de esta industria y, sobre todo, de los ciudadanos. Con esta campaña queremos ofrecer un reconocimiento de nuestra forma de vivir. Somos líderes, no sólo por las cifras, sino porque sabemos acoger sin perder las raíces. Tiene algo valioso que es su manera de ser y que no queremos perder. Por eso proponemos un trato de ida y de vuelta«.

La acción articula la línea creativa alrededor de un trato que ofrece «una voz de corresponsabilidad y de reconocimiento que protege nuestra forma de vivir», ha detallado, para precisar que «genera un espacio de sensibilización en la defensa de un turismo responsable con una convivencia real y sincera».

Tras explicar que el objetivo es que los viajeros elijan los destinos andaluces y se lleven la mejor lección de esta experiencia, ha insistido en que la que es la primera industria «necesita a todos los implicados en el desarrollo del destino» y ahí entran desde los profesionales del sector hasta los ciudadanos de la comunidad y el propio visitante «que nos elige y nos respeta». Por ello, ha pedido a los andaluces que se sumen a este pacto para construir «un turismo que refleje lo mejor de nuestra tierra y proyecte un futuro de oportunidades para todos; un compromiso de cuidado y respeto por Andalucía y un legado de hospitalidad y respeto».

Al evento han asistido más de cien responsables de distintas administraciones y profesionales del turismo de la Comunidad

La campaña ha sido realizada por PS21, que aseguran que «la eligieron por ser una oportunidad bestial de liderar desde Andalucía una iniciativa para transformar tensiones y defender y cuidar tanto a los que vienen de fuera como a los que están dentro». Consideran que es un proyecto que tiene mucho de conexión y escucha y confiesan que les sorprendió porque no se trataba de una campaña para atraer más viajeros sino de abordar el problema global de las tensiones que genera el turismo con un lenguaje «de calle y nada institucional y en una acción de orgullo de pertenencia. El rol es ser parte de la solución y mostrar compromiso ante la tensión local de esa identidad abierta en conflicto con la realidad del turismo», explican los creadores de la misma.

El consejero ha insistido en que Andalucía es un destino líder «no sólo por visitantes, impacto económico o empleo; sino por nuestra capacidad de cuidar, recibir y convivir», recalcando que «la campaña se construye como un ejercicio de sensibilidad, empatía y responsabilidad para repensar el turismo junto a los ciudadanos andaluces, afrontando este reto desde su identidad y con la hospitalidad como patrimonio y valor fundamental del destino».

Estos son los ocho puntos del trato andaluz Como cualquier contrato, aunque en este caso sea simbólico, contempla una serie de puntos a cumplir. La primera cláusula del trato andaluz es «nuestra gente», instando al viajero a cuidarla con gestos como los de comprar en los comercios y en bares locales. El segundo punto es «nuestra tierra», advirtiendo de que hay mucho más que ver que el centro de las ciudades y poniendo en valor la diversidad y dimensiones del destino andaluz. Después este 'contrato' apela a la libertad y el derecho de los residentes a disfrutar también de «nuestro hogar y de las mejores playas del mundo». Para continuar defendiendo «nuestro comer», instando a los turistas a degustar los platos típicos de la zona, y seguir con «nuestro descanso», defendiendo el derecho a respetar costumbres como la siesta, que aseguran «es más sagrada que la fiesta». El punto sexto es «nuestra cultura», aconsejando al viajero a disfrutar las tradiciones andaluzas. En séptimo lugar sitúa «nuestra agua», advirtiendo de que no se puede despilfarrar. Y cierra este trato «nuestra calle», para pedir a los turista que «se porten bien». El vídeo recuerda que un trato es sagrado por lo que le piden al turismo que «firme con el alma lo que Andalucía ofrece de corazón'«.

De hecho, advierte de que la iniciativa, su desarrollo y objetivos son fruto de un trabajo previo a la campaña y están sustentados en un análisis de las opiniones ciudadanas realizado desde esta consejería de forma anticipada a la puesta en marcha del proyecto, en el que se ha prestado atención al contexto social y su evolución en los últimos años. En este sentido, el consejero ha señalado que «entre los datos de las fuentes de investigación utilizadas se detecta que el orgullo andaluz es uno de los mayores vínculos de la ciudadanía, permitiendo definir con precisión los ámbitos en los que actuar que constituyen la base de los ocho puntos identificados como parte fundamental de 'El Trato Andaluz'«.

La campaña se desplegará en medios de comunicación y en la misma se incorporarán soportes novedosos para impactar en los viajeros como restaurantes, comercios y hoteles para que el visitante sienta que no llega a un destino, sino a una manera de vivir. «Ese es el 'crush' que queremos promover. Estará donde desarrollan su estancia con el objetivo de reforzar su vinculación emocional y social. Es un compromiso y una guía para cuidar lo que somos, para recibir sin perder la esencia y a convivir sin perder la voz», ha advertido el consejero antes de firmar «este trato, que es sagrado».

Los empresarios valoraron que Andalucía vuelva a marcar la pauta en materia de turismo. El presidente del consejo de turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, José Carlos Escribano, ha considerado que se trata de una iniciativa «necesaria» en la que la comunidad andaluza coge el toro por los cuernos y vuelve a anticiparse. «Es una campaña que habíamos pedido y que llega en un gran momento», aseguró Escribano.