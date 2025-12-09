Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación de la campaña 'Un trato al turismo'.

Presentación de la campaña 'Un trato al turismo'. Salvador Salas

Andalucía propone un trato al turismo, que empodera al residente

Bernal presenta la primera campaña de sensibilización turística para fomentar la convivencia entre andaluces y viajeros

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 20:55

Comenta

Andalucía propone un trato al turista en la primera campaña de sensibilización sobre esta industria en la que quiere empoderar al residente, que brinda su ... hospitalidad al viajero ofreciendo un trato de convivencia entre los andaluces y los viajeros. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha presentado esta novedosa iniciativa en un acto que ha contado con la asistencia de más de cien responsables de distintas administraciones y profesionales del sector de la Comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  3. 3 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  4. 4

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  7. 7

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  8. 8

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  9. 9

    El 091 busca las guitarras robadas de 091
  10. 10 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Andalucía propone un trato al turismo, que empodera al residente