Andalucía pide al Gobierno de Sánchez que también estudie la repatriación de los menores inmigrantes de Marruecos R. Á. Este verano han colapsado los centros de acogida de la región pese a haberse ampliado varias veces las plazas disponibles para situaciones de emergencia hasta alcanzar las 1.151 actuales MARÍA DOLORES TORTOSA Sevilla Lunes, 3 septiembre 2018, 19:48

Andalucía, gobernada por la socialista Susana Díaz, ha lanzado un nuevo órdago al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la cuestión de los menores inmigrantes no acompañados (MENA), que este verano han colapsado los centros de acogida de la región pese a haberse ampliado varias veces las plazas disponibles para situaciones de emergencia hasta alcanzar las 1.151 actuales. Reclama al Ejecutivo central que trabaje sobre la posibilidad de la repatriación de los menores con sus familias «con todas las garantías» posibles, según ha manifestado esta mañana el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo.

El Gobierno autonómico trasladará esta propuesta a la conferencia sectorial sobre migración del próximo día 5. Hasta ahora la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, había avanzado que reclamará ayuda presupuestaria y solidaridad de las demás comunidades para afrontar la atención de menores en esta crisis migratoria.

Sánchez Rubio informó la pasada semana que este año han sido atendidos 4.098 menores llegados a las costas andaluzas en pateras sin acompañamiento, para lo que la Junta andaluza ha destinado 45,4 millones de euros. La afluencia masiva de adolescentes ha hecho que ocupen 2.400 plazas de un total de 3.443 en 208 centros operativos en Andalucía para la atención de menores, un 70% de las plazas.

Cornejo ha recordado que estos centros fueron ideados en cumplimiento de la Ley del Menor para la asistencia social a menores andaluces desprotegidos hasta que son acogidos por familias. La ley no previó las circunstancias de los inmigrantes menores no acompañados, pero su interpretación por la Fiscalía es la que hace que sean las administraciones autonómicas, responsables de la asistencia social a los menores, los que deban hacerse cargo de su cuidado. La mayoría de los MENA cuentan con familias al otro lado del Estrecho.

Cornejo ha recordado que el 70% de los 4.098 menores llegados a Andalucía este año son marroquíes y en su mayoría originarios del Rif, una zona donde hay revueltas contra el gobierno alauita. La mayoría son adolescentes. «Donde mejor están los menores inmigrantes es con sus familias», ha sugerido Cornejo aludiendo a la necesidad de que el Gobierno busque la fórmula para ello. La fórmula de una repatriación controlada y con garantías de que los chicos y chicas obtengan al volver una formación y estén en lugares seguros no es nueva. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya la aplicó en 2007 tras un acuerdo con el Reino de Marruecos por el que el Estado español subvencionó la construcción de 15 centros de menores en el país norteafricano. La Junta de Andalucía también ha subvencionado uno de estos centros para la formación de jóvenes del mundo rural magrebí en Asilah, cerca de Tánger, que fue visitado por Susana Díaz en 2014.

Cornejo ha anunciado que el PSOE presentará una proposición no de ley al Parlamento para un acuerdo de todos los partidos sobre los MENA debido al colapso de los centros de acogida tras la masiva llegada de este verano. El dirigente socialista ha reclamado al PP y «a su hermano putativo» (en alusión a Cs) que no utilice este asunto como arma arrojadiza y ha solicitado rigor al partido que gobernó España hasta mayo sobre el flujo de inmigrantes porque, en su opinión, es falso que haya aumentado con la política de Sánchez. «No tienen rubor ni vergüenza. Hace tres meses Zoido anunciaba cifras de llegada por encima de 30.000 inmigrantes. El anterior gobierno tenía información de lo que iba a venir y no hizo nada».