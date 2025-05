Andalucía participa por segundo año con stand propio en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad

Europa Press Viernes, 9 de mayo 2025, 15:33 Comenta Compartir

Andalucía volverá a estar representada por segundo año con un stand institucional en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef), una plataforma global que conecta a empresas, instituciones y organismos nacionales e internacionales, «fomentando la innovación, el desarrollo tecnológico y la cooperación entre entidades públicas y privadas».

Así lo ha anunciado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en una nota, donde ha detallado que esta cuarta edición se celebra en Ifema Madrid entre el 12 y el 14 de mayo y contará con la participación de líderes industriales del sector, startups, centros tecnológicos y universidades, promoviendo así el intercambio de conocimiento y oportunidades de negocio.

De este modo, Andalucía volverá a participar en Feindef por «la oportunidad única» que supone para dar visibilidad a las entidades y empresas andaluzas que impulsan o forman parte del sector de la seguridad y defensa.

Según la Consejería, se trata de un «ámbito estratégico» para la comunidad por su potencial de atraer inversión y de generar empleo, la proyección internacional que supone «para el ecosistema emprendedor, innovador e investigador andaluz y la importancia clave del establecimiento de alianzas para fortalecer la colaboración público-privada», también en el ámbito del sistema educativo y en concreto de la Formación Profesional, que cuenta con más de 30 ciclos formativos y cursos de especialización de distintas familias profesionales que facilitan los perfiles de recursos humanos que necesitan las empresas de este sector.

Así, además de la Consejería de Universidad, encargada de coordinar y gestionar esta participación de la mano de Andalucía Emprende, en el expositor de la Junta estarán también Andalucía Trade, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, la Consejería de Industria, Energía y Minas y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

En el marco de esta cita, el consejero del ramo, José Gómez Villamandos, el de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, visitarán los stands de las empresas andaluzas presentes en Feindef, mantendrán reuniones con las principales compañías del sector en el ámbito nacional y con empresas de la industria de defensa y participarán en la presentación de proyectos y prototipos por parte de empresas, grupos de investigación o clústeres.

Según ha detallado el Gobierno andaluz, el stand institucional de la Junta de Andalucía en Feindef, que contará con una zona expositiva de 144 metros cuadrados ubicada en el Pabellón 6, estará dividido en cuatro zonas temáticas.

De este modo, contará con un espacio de exposición de los diferentes prototipos tecnológicos desarrollados por las entidades pertenecientes al sistema andaluz del conocimiento, así como con un espacio de encuentros B2B destinado al desarrollo de reuniones profesionales entre empresas andaluzas y otras entidades del ámbito de la seguridad y la defensa, para el establecimiento de colaboraciones en iniciativas y proyectos de I+D+i.

Además, en el expositor habrá, un espacio de asesoramiento y otro de networking para que las empresas, grupos de investigación, clústeres y entidades puedan tener la oportunidad de establecer sinergias y entablar relaciones con otros organismos.

Por su parte, Andalucía Trade apoya la actividad empresarial de Feindef, co- organizando con Madrid+d los encuentros de networking, a través de la Enterprise Europe Network, y atendiendo y asesorando a las empresas que se acerquen a su zona de trabajo, bien conectando a las empresas andaluzas con otras entidades participantes y con las no andaluzas para atraerlas a Andalucía, a través de Invest in Andalucía, y presentando los servicios empresariales de Andalucía Trade tanto en materia de financiación empresarial, como de apoyo a la I+D, la internacionalización de las empresas o sus servicios de atención al inversor de fuera de la región, ha explicado la Junta.

Al margen del stand de la Junta, un total de 30 entidades entre empresas del sector de la defensa y seguridad, organizaciones e instituciones, provenientes de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, tendrán representación propia en Feindef.

La cuarta edición de la Feria de Defensa y Seguridad, que nació en 2019 y tiene carácter bienal, contará con un espacio de 60.500 metros cuadrados de exposición, más de 600 empresas expositoras, 65 países representados y 100 delegaciones internacionales, superando las cifras de las anteriores citas. Además, está prevista la asistencia de más de 35.000 profesionales y hay más de 130 medios acreditados.