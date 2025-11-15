Andalucía necesita un 77% más de inversiones en su red eléctrica para no frenar su desarrollo

Andalucía tiene un cuello de botella en su actual sistema eléctrico que amenaza con frenar su crecimiento económico al no disponer de la capacidad suficiente ... para responder a su demanda presente y, especialmente, a la demanda futura de la mano de nuevos proyectos e iniciativas industriales y empresariales que tienen su mirada puesta en la comunidad.

Así lo refleja con claridad el último informe elaborado por la Consejería de Industria, Energía y Minas sobre la propuesta de planificación de inversiones del Gobierno a nivel nacional en la red de energía eléctrica para el periodo 2025-2030, que no recoge las necesidades que tiene Andalucía en esta materia.

El informe señala que la región requiere de un 77% más de inversiones para dar respuesta a su demanda de electricidad presente y futura, ya que sólo se ha incluido el 23% de las actuaciones solicitadas por la Junta de Andalucía en su propuesta elevada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en este ámbito energético.

Desde el Gobierno andaluz se considera que el 60% de las inversiones previstas por el Ministerio para Andalucía se destinan solo a solucionar las carencias que presenta actualmente el sistema eléctrico.

El Ejecutivo andaluz sostiene que las actuaciones previstas no responden, por tanto, a las necesidades específicas de Andalucía ni atienden al desarrollo industrial de la comunidad, sino que vienen solamente a dar soporte al funcionamiento de la red de transporte en su conjunto.

8.130 millones

De los 8.130 millones de euros contemplados para el conjunto de España en la planificación eléctrica hasta 2030 sin incluir las interconexiones, el Ministerio asigna a Andalucía un porcentaje del 11,8%, por debajo de lo que le correspondería a la comunidad autónoma atendiendo a criterios objetivos como el de población (18%), superficie (17,3%) o consumo eléctrico (15%).

El informe de la Junta refleja que el Ejecutivo nacional destina sólo 458 millones a acometer nuevas inversiones o actuaciones, ya que el resto, más de 500 millones, va dirigido a actuaciones ya contempladas en la planificación vigente, por lo que el 52% de estas inversiones están pendientes todavía de la planificación actual.

Además, de las 111 infraestructuras solicitadas por el Gobierno andaluz en marzo de 2024, el Estado sólo ha incluido 25 que coinciden con las necesidades por Andalucía.

El proyecto más crítico que el Gobierno central ha dejado fuera de la planificación es el eje de 400 kV Córdoba-Extremadura (Maguilla-Peñarroya-Lancha), una infraestructura esencial para el desarrollo del norte de la provincia de Córdoba y de sus comarcas del Valle del Guadiato y Valle de los Pedroches, que históricamente han quedado al margen de inversiones en redes eléctricas.

Además, el informe señala que las carencias más notables se concentran en las provincias de Córdoba, Cádiz y Málaga, donde, en conjunto, apenas se atiende el 10% de las peticiones.

El Gobierno nacional defendió su propuesta de inversiones a través del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que subrayó que «Andalucía es la gran ganadora de las nuevas propuestas al ser la comunidad donde más capacidad de demanda se atiende, con 5.000 nuevos megavatios, lo que supone que casi un 20% de todo lo que se habilita a nivel nacional llega a Andalucía, siendo la segunda comunidad con más posiciones que se habilitan en esta planificación con un importante esfuerzo inversor».

Groizard puso de relieve también que «la inversión se ha incrementado en casi un 90% con respecto a la planificación de 2015-2020 ya que Andalucía está siendo el hogar de proyectos renovables y traen consigo industria».