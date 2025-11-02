Andalucía lidera las cifras mortales de la siniestralidad laboral con 95 fallecidos

La imagen más trágica de la siniestralidad laboral en Andalucía se refleja en la dramáticas cifras de fallecidos, un total de 95 trabajadores en lo ... que va de año, según la última estadística, lo que sitúa a la Comunidad entre las líderes a nivel nacional en este negro ranking acaparando el 25% de los accidentes graves que se registran en España.

Un informe con un análisis retrospectivo elaborado por el sindicato UGT-A en esta materia pone de relieve la gravedad del drama de la accidentalidad en el trabajo y su crecimiento, con 1.300 personas muertas en la última década en la comunidad con 12.720 accidentes graves o muy graves, una estadística fatídica que indica que una persona trabajadora pierde la vida en Andalucía cada tres días y que cada cinco minutos se produce un accidente en este ámbito.

El informe de UGT-A subraya el incremento en siniestros mortales pasando de 88 fallecidos en 2014 a 132 el año pasado, con un incremento del 50% y con picos en los años 2021, con 155 víctimas mortales, y 2022, con 151.

El mayor número de accidentes se produce en el sector servicios con cerca del 50%, debido principalmente a que es el sector con mayor número de ocupados en Andalucía, seguido del sector de la construcción.

Por provincias, son Sevilla, Málaga y Almería las que más accidentes laborales acaparan, registrando las tres casi la mitad de los fallecidos a nivel regional.

El estudio del sindicato ugetista pone de relieve también que más del 20% de siniestros laborales tiene lugar en micropymes, en aquellas que tienen menos de diez trabajadores.

UGT-A alerta también de que la mayor accidentalidad se produce en ocupaciones donde existe una mayor temporalidad y una mayor subcontratación como son trabajos elementales o en operadores de instalaciones, maquinaria y montadores, entre otras. «Detrás de cada accidente no hay solo una víctima, sino muchas más, es una tragedia insoportable que no podemos normalizar ni asumir como inevitable», según el secretario de Salud Laboral de UGT-A, Pablo Sánchez.

Desde este sindicato se ha propuesto la creación de un Delegado Territorial o Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales, que actuaría de manera independiente y externa a las empresas, con competencias similares a las de los delegados de prevención, como medida urgente para revertir la tendencia ascendente y alarmante de la siniestralidad laboral.

Según el sindicato, su función sería vigilar el cumplimiento de la normativa, asesorar y formar a trabajadores y empresarios, canalizar denuncias ante la Inspección de Trabajo y promover la cultura preventiva en las empresas más pequeñas, donde actualmente no hay representación.

El secretario adjunto de Salud Laboral de CC OO en Andalucía, Aarón García, mostró también la preocupación de su sindicato por el ascenso en de la siniestralidad mortal , especialmente en las provincia de Sevilla, Córdoba y Huelva, y en los accidente in itinere (desplazamiento al trabajo), con un aumento de víctimas que son mujeres. El representante de CC OO alertó de que más del 28% de los fallecidos son jóvenes y tienen menos de 34 años, por lo que pidió el refuerzo de la «cultura preventiva real, más allá del papel, que se refleja en la negociación colectivo y en medidas eficaces».