Los manifestantes intentaron impedir la celebración del acto. Rocío Ruz / Europa Press

Andalucía inicia su largo camino hacia las urnas sin escapar del clima general de polarización 

Moreno advierte contra la intolerancia ante una treintena de estudiantes que intentó boicotear el acto de inauguración del curso universitario

Héctor Barbotta

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:35

El lunes, ante la Junta Directiva del PP de Andalucía que aprobó para noviembre el XVII Congreso de la formación, Juanma Moreno advirtió del clima ... de polarización que vive la política nacional y al que Andalucía no ha podido escapar y convocó a los suyos a no dejarse arrastrar por una lógica que, dijo, viene impulsada desde Moncloa.

