Andalucía inicia su largo camino hacia las urnas sin escapar del clima general de polarización 

El lunes, ante la Junta Directiva del PP de Andalucía que aprobó para noviembre el XVII Congreso de la formación, Juanma Moreno advirtió del clima ... de polarización que vive la política nacional y al que Andalucía no ha podido escapar y convocó a los suyos a no dejarse arrastrar por una lógica que, dijo, viene impulsada desde Moncloa.

Apenas algunas horas después, el presidente de la Junta fue protagonista involuntario de una episodio que podría inscribirse en ese ambiente de enfrentamiento al verse obligado a apelar al respeto a la pluralidad después de que una treintena de estudiantes intentara boicotear en la Universidad Pablo de Olavide el acto solemne del inicio del curso universitario. Las redes sociales del PSOE no tardaron en difundir las imágenes en las que los jóvenes lanzaban gritos contra Moreno acusándolo de desfinanciar la universidad pública.

Ya durante su intervención en el acto reivindicó la voz «sensata, reflexiva y lúcida que emana de la educación superior, huyendo de posiciones absolutamente intolerantes que no respetan a la mayoría y que no respetan ni a ellos mismos cuando no dejan hablar a otras personas».

«En esta sociedad donde caminamos hacia la bipolaridad, donde todo tiene que ser blanco o negro, afortunadamente hay matices de muchos colores, como los birretes de los doctores, y esos matices son los que muestran la diversidad, la pluralidad y la enorme riqueza que tiene una sociedad moderna como es la nuestra», dijo el presidente, insistiendo en una idea que ya había planteado el día anterior ante la Junta Directiva de su partido, convocada para la inauguración de un curso político que tiene en las próximas elecciones municipales su estación final, donde aseguró que Pedro Sánchez ha adoptado por una estrategia cortoplacista de tensar a la sociedad y favorecer el crecimiento de Vox por entender que ello puede beneficiar electoralmente a su partido.

Ante eso, Moreno convocó a los suyos a defender la gestión y continuar en los espacios templados y moderados a pesar de reconocer la dificultad de hacerlo en un momento de máxima polarización. Éste será una de las cuestiones que se abordarán en el congreso, que se celebrará en Sevilla entre el 7 y el 9 de noviembre.

Paralelamente, también el PSOE-A vela armas ante el inicio del curso decisivo de la legislatura. Su secretaria general, María Jesús Montero, reunirá este sábado, 20 de septiembre, al Comité Director de la federación –máximo órgano entre congresos– por segunda vez este año y desde que, en enero, asumió el liderazgo del partido.

Aún no se ha definido el lugar donde se celebrará la reunión, en la que la secretaria general realizará una intervención en abierto para los medios de comunicación al inicio del encuentro, que seguidamente proseguirá a puerta cerrada. La de este sábado será así la segunda reunión que celebre el Comité Director del PSOE-A desde que María Jesús Montero es secretaria general. El pasado 16 de mayo en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Montero su partido pasaba «a la ofensiva y a la acción» para recuperar el Gobierno de la Junta.