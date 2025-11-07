Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de Sanidad Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (c), junto a dos odontólogas EP

Andalucía inicia una campaña de revisiones dentales a menores en centros de Atención Primaria

Antonio Sanz ha recordado que Andalucía es la única comunidad española con un Plan Integral de Salud Bucodental y que «la asistencia dental infantil del SAS cuenta con una de las carteras de servicios más completas del país»

Europa Press

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:07

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes, en una visita al centro de salud ... El Porvenir para conocer su gabinete odontólogo, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado «una campaña de captación activa de pacientes contactando por teléfono para ofrecer a los menores una cita de revisión dental en sus centros de Atención Primaria». En una primera fase se llamará a las familias de los niños de seis años y, en una segunda fase, a los de 12.

