«En Andalucía nos faltan 1.528 millones cada año para llegar a la media de ingresos de España»

La Junta de Andalucía se mantiene firme en su convencimiento de que la condonación de la deuda que pretende llevar a cabo el Gobierno central ... no es la solución para las finanzas autonómicas. La consejera de Economía, Carolina España, durante una visita a las obras del metro de Málaga junto a su homóloga de Fomento, Rocío Díaz, reiteró que la Comunidad está infrafinanciada por parte del Estado; y advirtió de que esa maniobra no supondrá que llegue más dinero para inversiones reales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. «El metro y el nuevo hospital son la plasmación real de las inversiones del Gobierno de Juanma Moreno, que sirven para mejorar la calidad de vida de los andaluces; como los colegios y guarderías gratuitas (que empezaron ayer). Pero para todas esas inversiones se necesita financiación, euros reales», explicó.

En cambio, la consejera reprochó que de lo que habla el Ejecutivo central es de «una condonación de deuda que Andalucía no había pedido, y que no trae consigo dinero real para hacer inversiones como metros u hospitales». Así, España recordó que la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que esta propuesta no hará que a Andalucía lleguen esos 18.000 millones de euros de deuda, sino que sería «prácticamente un ajuste contable, en el que la deuda pasaba de una Administración a otra».

Liberación de intereses

Por tanto, el único ahorro sería por la liberación de intereses, que calculó para Andalucía en 1.400 millones en 10 años, esto es, un ahorro de 140 millones al año. Frente a esta cifra, la consejera aseguró que a la Comunidad le faltan cada año 1.528 millones para llegar a la media de ingresos «e igualarnos con el resto de comunidades autónomas». Para colmo, esas partidas serían fondos reales, que se podrían «gastar en el Estado del Bienestar», pero no los 140 millones de ahorro de intereses. «No servirán para pagar a médicos, ni a profesores, ni hospitales, ni metros ni vivienda ni inversiones», detalló.

«Por lo tanto, le pedimos a la señora ministra que diga la verdad: que ese ahorro de intereses no se puede gastar, no puede incrementar el gasto público, no se puede gastar en el estado del bienestar sino que sólo se podría utilizar para reducir deuda, como lo ha reconocido el propio Ministerio», reclamó la consejera. «No van a callar a Andalucía, porque al final esto es una trampa para que aceptemos esos 140 millones al año que no se pueden gastar nada más que en reducir deuda, frente a los 1.528 que nos quitan todos los años y que sí lo podemos gastar en nuestros vecinos». «Si nos calláramos, estaríamos haciendo una estafa y traicionando la confianza que nos dieron los ciudadanos».

Por tanto, la consejera reclamó al Gobierno que reforme el sistema de financiación, «porque la condonación sólo le interesa a Cataluña».