Carolina España y Rocío Díaz, ayer en Málaga. Miguel Fernández

«En Andalucía nos faltan 1.528 millones cada año para llegar a la media de ingresos de España»

Carolina España advierte de que la deuda que el Gobierno pretende condonar no supondría que llegue más dinero para inversiones reales

Ignacio Lillo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:04

La Junta de Andalucía se mantiene firme en su convencimiento de que la condonación de la deuda que pretende llevar a cabo el Gobierno central ... no es la solución para las finanzas autonómicas. La consejera de Economía, Carolina España, durante una visita a las obras del metro de Málaga junto a su homóloga de Fomento, Rocío Díaz, reiteró que la Comunidad está infrafinanciada por parte del Estado; y advirtió de que esa maniobra no supondrá que llegue más dinero para inversiones reales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. «El metro y el nuevo hospital son la plasmación real de las inversiones del Gobierno de Juanma Moreno, que sirven para mejorar la calidad de vida de los andaluces; como los colegios y guarderías gratuitas (que empezaron ayer). Pero para todas esas inversiones se necesita financiación, euros reales», explicó.

