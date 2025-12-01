Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

l consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco.

Andalucía exigirá al Gobierno que el cierre de mercados por la peste porcina se haga por comunidades afectadas

El consejero Fernández-Pacheco ha confiado en que el brote «no cruce a Andalucía»

Europa Press

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:11

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este lunes que el Gobierno autonómico ... exigirá al Ministerio de Agricultura que los cierres de los mercados por el brote de peste porcina africana confirmado en Cataluña se hagan «por comunidades» de manera que «si no hay casos en una, ésta no se vea afectada» por el bloqueo que, por el momento, han declarado México y China. A Andalucía esta enfermedad «no ha llegado y haremos todo lo posible para no llegue nunca».

