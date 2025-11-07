Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Universitarios andaluces. EP

Andalucía destina casi 45 millones de euros a bonificar el coste de la matrícula a más de 110.000 universitarios

Esa inyección supone un incremento del 6,11%, con respecto a la dotación consignada el curso 2023/2024

Europa Press

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:09

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha bonificado el pasado curso 2024/2025 el 99% de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula a ... un total de 110.004 estudiantes de grado y máster de las diez instituciones académicas públicas. La financiación de esta medida ha supuesto para el Ejecutivo autonómico el desembolso de 44,75 millones de euros, fondos transferidos a las universidades vía modelo de financiación. Esa inyección supone un incremento del 6,11%, con respecto a la dotación consignada el curso 2023/2024 cuando se destinaron 42,17 millones de euros para cubrir la matrícula de un total de 110.146 jóvenes.

