Andalucía celebra con «orgullo» el día de su bandera

La periodista Isabel Jiménez ha animado este jueves a las nuevas generaciones a que conozcan la histórica fecha del 4 de diciembre de 1977, cuando ... miles de andaluces salieron a la calle por la autonomía plena y la igualdad. «No lo viví, pero lo tengo muy presente», ha indicado.

Isabel Jiménez, almeriense de nacimiento, ha sido la encargada de hacer este 4 de diciembre el elogio a la bandera de Andalucía, en un acto institucional celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, presidido por el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno.

El 4D, fecha declarada por el Gobierno autonómico como el día de la bandera andaluza desde el año 2022, conmemora un hito porque en ese día de 1977, los andaluces se movilizaron masivamente por una autonomía plena, por la conquista de los derechos y por la igualdad entre españoles.

El acto por el 4D ha contado también con la presencia del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y de miembros del Consejo de Gobierno y de la Cámara autonómica, entre otras personalidades. Han asistido el portavoz del grupo del PP-A, Toni Martín; el portavoz adjunto del grupo del PSOE-A, Rafael Recio, y el portavoz de Adelante Andalucía José Ignacio García.

Previamente a las intervenciones en el acto, se ha hecho un despliegue de la bandera andaluza desde el balcón principal de la puerta de Roma del palacio, por parte del presidente de la Junta, en compañía de Isabel Jiménez.

Tras el despliegue de la enseña andaluza se ha procedido al tradicional izado, en los jardines de San Telmo, mientras sonaba el himno de Andalucía.

Isabel Jiménez ha recibido, como obsequio y recuerdo de su participación en el homenaje, el busto de Hércules diseñado por Luciano Galán y Daniel Maldonado, y modelado en su taller 'The Exvotos'.

«Emocionada»

«Muy emocionada y con mucho orgullo», Isabel Jiménez, nacida en Almería y de padres granadinos, ha indicado que no puede sentirse «más andaluza en lo más profundo» de su «alma». Estudió la carrera de periodismo en la facultad de Sevilla y la única «espina» que le queda es que sus hijos hayan «nacido en Madrid y no en Andalucía, pero tienen sangre andaluza y eso compensa».

Ha expresado su admiración por el poeta Federico García Lorca y ha leído alguno de los versos del poema 'Cante jondo', que para ella representan el amor hacia Andalucía, su bandera y su himno «sagrado», con orgullo por la interpretación que hizo el 28 de febrero de 2018 la Niña Pastori en el acto institucional del Día de Andalucía.

Para Isabel Jiménez, «en un momento como el que estamos viviendo, de continuo enfrentamiento y de buscar siempre la debilidad del otro, deberíamos pensar más en lo que nos une» y ha señalado que «eso lo sabemos muy bien» en Andalucía, una tierra que acoge como nadie.

«Somos maestros aquí de hacer sentir a los demás como en casa, y es algo que va en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, y que siempre que tenemos ocasión lo demostramos», ha indicado Jiménez, quien ha destacado como «más de dos millones de andaluces salieron a la calle» el 4 de diciembre de 1977 para «reivindicar nuestra autonomía, nuestros valores, nuestra libertad». «Yo no lo viví, no había nacido, pero sí que lo tengo muy presente», ha expresado.

En su opinión, «las nuevas generaciones deberían conocer esta parte de nuestra historia, ver esas imágenes de esos miles de andaluces recorriendo nuestras calles con las banderas, porque al final, gracias a aquellos andaluces, hoy nuestra tierra es la que es».

«En la era de lo digital, de las redes sociales, en la que prevalece lo más impersonal y en la era de hablar con la inteligencia artificial, a mí no me veréis en esas, prevalece nuestra tradición, nuestra personalidad única de andaluces, y yo desde aquí lo reivindico», ha añadido.

«Conversemos más, mirémonos más, cantemos, bailemos y trabajemos en equipo, porque también nuestra bandera simboliza todo eso, nuestro carácter y nuestros valores de fuerza, de juventud y de valentía», según Jiménez, para quien si bien los andaluces «sabemos bailarnos la vida mejor que nadie», «yo la primera», eso no está reñido «con trabajar muy duro, con hacer las cosas con honestidad, con perseverancia y también con cierta ambición».

Los andaluces pueden llegar tan lejos como quieran, según ha señalado, recordando a dos figuras como la cordobesa Victoria Kent, la primera mujer que ejerció la abogacía en nuestro país, y al científico granadino Emilio Herrera, el inventor del primer traje espacial.

«Solo puedo deciros que amo a mi tierra, desde mi Almería del alma, que me devuelve la energía cada vez que veo su mar, y a la tierra de mis padres, Granada, que por cierto soy amiga de la Alhambra, que es un título que me otorga la Fundación Amigos de la Alhambra, que también me hace sentirme muy orgullosa», ha expresado Jiménez, quien ha señalado, en tono de broma, que si alguien «quiere ir a una visita privada» al monumento, que se lo digan porque tiene la «llave».

Sevilla, ciudad que la acogió durante cinco años y la que todavía siente suya; Cádiz, a la que se escapa para ver sus puestas de sol y en la que ha vivido «más de una aventura de verano»; Huelva, la tierra «de grandes amigos» que la refugian siempre en Mazagón; Málaga «bonita», la del Pedregalejo, la de los espetos mirando al mar, la tierra de Vanessa Martín y la que nos dio a Picasso; Jaén y su sierra de Cazorla, en la que tiene muchos «recuerdos de la infancia», y Córdoba, la que menos ha visitado, pero que siempre la hace sentir «como en casa», son las impresiones de Isabel Jiménez sobre las distintas provincias de Andalucía.

Isabel Jiménez (Almería, 1982), conductora desde hace más de una década del informativo del mediodía de Telecinco, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster en Relaciones Internacionales en Roma. Su debut televisivo fue en 2005, cuando fue enviada como corresponsal de Telecinco a Roma para cubrir la muerte del Papa Juan Pablo II.