Juanma Moreno preside la reunión en Sevilla con representantes de asociaciones de enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Ideal

Andalucía ayudará a pacientes de ELA con hasta 14.000 euros al año para cubrir sus necesidades

Moreno anuncia una nueva subvención que facilitará a los afectados y sus familias el acceso a coberturas básicas como servicios de fisioterapia y apoyo, dispositivos de comunicación o gastos de higiene

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:31

Comenta

Juanma Moreno ha anunciado este miércoles que Andalucía va a aprobar una nueva línea de ayudas económicas a los pacientes con Esclerosis Lateral Amiatrófica (ELA) ... para que puedan hacer frente a los múltiples gastos con los que deben acarrear en su día a día, tales como cuidadores, servicio de fisioterapia y transporte, dispositivos para poder comunicarse o productos de higiene personal, entre otros muchos. El Gobierno autonómico estipula un pago único de hasta 14.000 euros al año y el plazo para solicitar esta subvención finalizará el 30 de junio de 2026.

