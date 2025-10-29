Andalucía ayudará a pacientes de ELA con hasta 14.000 euros al año para cubrir sus necesidades

Juanma Moreno ha anunciado este miércoles que Andalucía va a aprobar una nueva línea de ayudas económicas a los pacientes con Esclerosis Lateral Amiatrófica (ELA) ... para que puedan hacer frente a los múltiples gastos con los que deben acarrear en su día a día, tales como cuidadores, servicio de fisioterapia y transporte, dispositivos para poder comunicarse o productos de higiene personal, entre otros muchos. El Gobierno autonómico estipula un pago único de hasta 14.000 euros al año y el plazo para solicitar esta subvención finalizará el 30 de junio de 2026.

Juanma Moreno ha dado a conocer esta nueva medida en el transcurso del encuentro que ha mantenido en el Palacio de San Telmo con dos de las entidades que representan a familiares y pacientes: la Asociación ELA Andalucía y la Fundación Luzón.

Esta nueva ayuda podrá solicitarse de forma inmediata, desde este jueves 30 de octubre, una vez quede publicada en el BOJA la nueva Orden de subvenciones, que cuenta con una dotación económica de 1,8 millones de euros. Según la estimación, hay aproximadamente un centenar de personas que podrían solicitar una prestación que, además, es compatible con cualquier tipo de ayuda del Catálogo de Prestaciones o del servicio de la dependencia, bien sea la ayuda a domicilio o la prestación económica que perciben las personas con ELA, salvo los que estén en residencias.

Ampliar El presidente de la Junta, Juanma Moreno, saluda a los representantes de los enfermos de ELA a su llegada al encuentro.

«Hemos tramitado esta orden y la convocatoria en un acto único para que se pueda solicitar cuanto antes. Es la vía más rápida, y por eso lo hemos hecho así. Este tipo de pacientes no tienen demasiado tiempo, desgraciadamente. Para ellos, lógicamente todo es urgente. Y el Gobierno de Andalucía se ha propuesto ayudarles cuanto antes. Hablamos de personas con ELA diagnosticada por un facultativo y con grado III de dependencia reconocido. Que, además, estén empadronadas en un municipio andaluz con una antigüedad mínima de seis meses a la presentación de la solicitud», ha explicado Moreno.

«Todo esto es fruto de varios meses trabajando en unas bases reguladoras propias, que hemos consensuado con las entidades sociales. Escuchando sus necesidades y tratando de ser útiles, incorporando sus sugerencias, dentro de nuestro alcance. Es decir, ofrecer medidas y servicios para hacerle la vida algo más fácil y llevadera a estas personas y a sus familias, que se merecen toda nuestro apoyo y colaboración», ha añadido el presidente.

En cifras

Andalucía es la comunidad autónoma con más personas beneficiarias del derecho a la dependencia (311.672) y con más prestaciones (472.375). En esa línea, el Presupuesto autonómico para 2026 contempla un nuevo sobreesfuerzo para mantener el sistema de la dependencia: las partidas crecerán un 12% sobre lo consignado este año, hasta los 2.610 millones de euros. Es la mayor apuesta hasta la fecha que se ha hecho en Andalucía en materia social.