Andalucía aumenta las ayudas para los estudiantes Erasmus

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha elevado a 12,7 millones de euros la partida reservada en los presupuestos de 2026 para financiar ... el complemento autonómico del programa de movilidad europea Erasmus+, incluyendo la subida del 5% comprometida por el consejero José Carlos Gómez Villamandos para estas ayudas.

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que dicho incremento se aplicará a partir del curso 2026/2027 y se suma al otro 5% que ya entró en vigor en el 2023/2024, por lo que el aumento del complemento andaluz será del 10% al final de esta legislatura, situando la cuantía de la asignación en 497 euros mensuales por estudiante durante un máximo de nueve meses.

El Erasmus+ permite al alumnado universitario realizar estancias formativas o prácticas en instituciones académicas europeas. De su desarrollo se encarga la Comisión Europea, que es también responsable de gestionar el presupuesto, las ayudas, los objetivos y las prioridades de esta iniciativa.

Por su parte, la Consejería de Universidad financia una asignación complementaria a esas becas, que en los últimos años se ha cuantificado en torno a 12 millones en las cuentas anuales, cuantía que transfiere a las instituciones académicas públicas, que son las encargadas de seleccionar los alumnos y distribuir los incentivos conforme a las condiciones del programa europeo.

En el modelo de financiación universitaria se establece una asignación anual destinada a ello y la Consejería es la responsable de fijar los criterios para que la distribución de los fondos sea homogénea y en las mismas condiciones en toda Andalucía.

Más de 39.000 beneficiados

Desde 2019 hasta el actual ejercicio, la Consejería de Universidad ha invertido un montante de 74,3 millones de euros a financiar el complemento autonómico del programa de movilidad europea Erasmus+, facilitando con ello que más de 39.000 alumnos andaluces realicen prácticas o estancias formativas en universidades europeas.

Esa ayuda autonómica, que persigue promover la igualdad de oportunidades del estudiantado que accede a estos fondos, se concede atendiendo a criterios de poder adquisitivo y se suma a las cuantías que fijan la Unión Europea y el Ministerio de Educación. Los incentivos tienen en cuenta, además de los niveles de renta, el coste de la vida de los países de destino conforme a los datos de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat.

En la actualidad, las ayudas se dividen en dos modalidades: las de carácter básico, que oscilan entre los 105 y los 263 euros mensuales; y las especiales, que se añaden a las primeras para aquellos estudiantes cuyas familias tienen rentas más ajustadas y son destinatarios de las becas del Ministerio de Educación.

A este segundo bloque se acoge un tercio de los jóvenes andaluces que participan en dicha iniciativa. Las cuantías varían entre los 79 y los 210 euros al mes, pudiéndose llegar así a alcanzar el máximo concedido actualmente de 473 euros, que pasará a 497 euros a partir del curso próximo.

Por otro lado, los países de destino se clasifican en tres grupos, ordenándose de mayor a menor poder adquisitivo y en virtud de los cuales se fijan los importes a percibir por los alumnos. El complemento de la Junta añadido al concedido por el Servicio Español para la Internacionalización de Estudiantes (Sepie) eleva la ayuda a más de mil euros en los casos de alumnos económicamente más desfavorecidos que se trasladen a países cuyo PIB son de los más elevados.

El complemento autonómico andaluz ha vuelto a ser considerado este año como el mejor sistema de cofinanciación en el conjunto del país por ESN (Erasmus Student Network) España, que es la sección nacional de la mayor asociación de estudiantes Erasmus+ de Europa. Así se recoge en el VI Observatorio de Cofinanciación Erasmus+ publicado por esta entidad, donde se asegura que el modelo andaluz destaca sobre el resto de los aplicados por otras comunidades por garantizar ayudas para todo el estudiantado beneficiario de la beca Erasmus+, por cubrir la duración completa de la movilidad y por ofrecer una subvención adicional específica a personas en situación de especial vulnerabilidad.

El informe recoge los diferentes presupuestos comprometidos por las comunidades autónomas, sobresaliendo considerablemente los fondos dedicados por el Ejecutivo andaluz a esta finalidad. Esa inversión dista bastante del resto de otras comunidades con una masa similar de estudiantes de grado matriculados, como son la Comunidad de Madrid, que consigna dos millones, o Cataluña, que reserva 2,75 millones de euros.

Nueva ley

La nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), que ya ha iniciado el trámite parlamentario, incluye en su articulado la promoción por parte de la Junta, en coordinación con las universidades, de programas para la movilidad del estudiantado con el fin de mejorar su capacitación lingüística, su formación integral y el conocimiento del entorno social, cultural y académico autonómico, estatal e internacional, dando prioridad a la cobertura del Erasmus+.

El fomento de esta iniciativa constituye uno de los ejes en los que se sustenta la estrategia de internacionalización del sistema universitario andaluz. La LUPA también aborda esa movilidad no sólo del estudiantado andaluz, sino que lo hace extensible al personal docente e investigador (PDI) y al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS).