El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Andalucía amplía la vigilancia entomológica del virus del Nilo occidental durante el invierno

El consejero de Sanidad anuncia que la red de vigilancia contará con 44 trampas distribuidas en las ocho provincias los meses de frío

Viernes, 12 de diciembre 2025, 11:31

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que la Consejería mantendrá activa la vigilancia de mosquitos vectores de la fiebre del ... Nilo occidental durante los meses de invierno con 44 trampas distribuidas en las ocho provincias andaluzas. «Esta decisión refuerza el compromiso de la Junta de Andalucía con la detección temprana del virus y la anticipación ante posibles escenarios epidemiológicos», ha afirmado.

