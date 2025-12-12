Andalucía amplía la vigilancia entomológica del virus del Nilo occidental durante el invierno

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que la Consejería mantendrá activa la vigilancia de mosquitos vectores de la fiebre del ... Nilo occidental durante los meses de invierno con 44 trampas distribuidas en las ocho provincias andaluzas. «Esta decisión refuerza el compromiso de la Junta de Andalucía con la detección temprana del virus y la anticipación ante posibles escenarios epidemiológicos», ha afirmado.

La red andaluza de vigilancia entomológica, impulsada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, constituye una herramienta esencial para identificar la circulación del virus y estimar la densidad del vector, permitiendo orientar de manera precisa la toma de decisiones sanitarias con el fin de prevenir la transmisión a la población. A lo largo de 2025, y hasta comienzos de diciembre, según ha repasado el consejero, en Andalucía se han notificado únicamente cuatro casos humanos de Fiebre del Nilo Occidental, de los que tres se han confirmado y el cuarto ha quedado como probable. En paralelo, se ha detectado circulación viral en más de 60 trampas de mosquitos adultos, así como siete casos positivos en équidos y tres en aves dentro del sistema de vigilancia integrada. El consejero ha destacado también que «afortunadamente, este año no se ha producido ningún fallecimiento», así ha dado las gracias «a los integrantes del sistema de vigilancia integrada en el que participan también las diputaciones provinciales, la Estación Biológica de Doñana-CSIC y la consejería de Agricultura».

El titular de Sanidad ha explicado que «uno de los aspectos más relevantes de esta temporada ha sido el retraso en la detección y el aumento de intensidad de la circulación viral, concentrados especialmente a partir de mediados de octubre, cuando en años previos la actividad del virus se registraba sobre todo en verano». La prolongación de temperaturas elevadas durante el otoño e incluso el invierno, asociada al cambio climático, obliga a reconsiderar la percepción de esta enfermedad como un problema exclusivamente estacional y subraya la necesidad de ampliar el conocimiento tanto del vector como del virus más allá de los meses cálidos.

En este contexto, y ante la existencia de municipios clasificados como 'áreas en alerta' hasta esta semana (ayer salieron de esta situación los dos últimos, Almensilla y Aznalcázar, ambos en Sevilla), según el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, resulta imprescindible estudiar el comportamiento del mosquito y del agente patógeno durante el invierno para anticipar la situación epidemiológica del próximo año. Por ello, la Consejería ha decidido reforzar la vigilancia preventiva y ampliar el dispositivo operativo que ya venía funcionando entre mayo y noviembre.

Antonio Sanz ha detallado que el encargo a la empresa pública Tragsatec permitirá mantener un muestreo quincenal en 38 puntos distribuidos por todas las provincias andaluzas, «priorizando aquellos municipios con clasificación de alerta y configurando además una red centinela basada en los resultados de la temporada». De este modo, se establecerá un número variable de trampas por provincia, desde las tres previstas en Granada, donde no se ha detectado circulación viral este año, hasta las diez que se instalarán en Sevilla, la provincia con mayor actividad del virus. «A estas 38 trampas de la Consejería, se sumarán seis trampas dependientes del Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva», ha añadido.

«El análisis de los datos recogidos durante esta fase invernal contribuirá a mejorar el Programa andaluz de vigilancia y control, con el objetivo es reducir al mínimo el riesgo de infección para la población andaluza», ha subrayado el consejero. Los informes de densidad de mosquitos y detección viral, «que pasan ahora a tener periodicidad quincenal», estarán disponibles para consulta en la web de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.