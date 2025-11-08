Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andalucía alerta de listeria en un chopped vendido en supermercados y pide no consumirlo

La distribución inicial ha sido en Andalucía, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:21

Importante alerta sanitaria la que han emitido las autoridades de la Junta de Andalucía relativa a la presencia de listeria monocytogenes, en chopped lata ... finas lonchas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido un comunicado este viernes en el que informa del producto afectado.

