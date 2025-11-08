Andalucía alerta de listeria en un chopped vendido en supermercados y pide no consumirlo
La distribución inicial ha sido en Andalucía, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas
Granada
Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:21
Importante alerta sanitaria la que han emitido las autoridades de la Junta de Andalucía relativa a la presencia de listeria monocytogenes, en chopped lata ... finas lonchas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido un comunicado este viernes en el que informa del producto afectado.
Se trata del Chopped lata finas lonchas; Nuestra Alacena (DIA) Envasado loncheado 150 gramos; Número de lote: 252771; Fecha de caducidad: 18/11/25; Peso de unidad: 150 gramos y refrigerado.
La distribución inicial ha sido en Andalucía, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El objetivo es retirarla de los supermercados.
Además, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.
