Andalucía alcanza una captación «récord» de fondos europeos para I+D+I, con 279,7 millones entre 2021 y 2024 Esa inversión la han logrado un total de 860 entidades, entre las que destacan el tejido empresarial, el sistema universitario, los centros y fundaciones de investigación, así como la Administración y otros organismos públicos, fundamentalmente.

Andalucía ha logrado un «récord» de participación en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 'Horizonte Europa', con una captación de 279,75 millones de euros en las convocatorias adjudicadas en el periodo comprendido entre 2021 y 2024. Esa cuantía supone un incremento anual medio del 60,63% respecto al anterior 'Horizonte 2020', teniendo en cuenta que el promedio ha pasado de 43,54 millones a 69,94 millones de euros al año.

En el anterior programa 'Horizonte 2020' la captación se contabilizó en 348,33 millones en el doble de tiempo, en ocho años, del 2014 al 2021. Así se desprende de los datos publicados de este programa analizados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y recogidos por la Junta en una nota de prensa.

Esa progresión experimentada por Andalucía en este instrumento europeo responde al esfuerzo que se está llevando a cabo desde 2019 en el Gobierno regional para impulsar la participación de universidades, centros de investigación, fundaciones, parques y centros tecnológicos, empresas y otros agentes de I+D+I de Andalucía en este tipo de proyectos, que se caracterizan por su alta competitividad, su elevado nivel innovador y su interés científico y estratégico para el conjunto de Europa.

Esa inversión la han logrado un total de 860 entidades, entre las que destacan el tejido empresarial, el sistema universitario, los centros y fundaciones de investigación, así como la Administración y otros organismos públicos, fundamentalmente. Teniendo en cuenta la clasificación de los agentes receptores, el sistema universitario de la comunidad ha asumido una partida de 99,49 millones entre 2021 y 2024, un 35,56% del montante global, a través de sus grupos de investigación o fundaciones, con un total de 338 participantes.

Esa cuantía convierte a las instituciones académicas en el principal canalizador de la financiación europea para I+D+I en la comunidad, siendo las públicas las destinatarias del 99,21% de esa cuantía, con 98,70 millones. El 0,72% restante lo asume prácticamente la Universidad Loyola Andalucía.

Entre 2021 y 2024, la Universidad de Almería ha logrado fondos por valor de 4,37 millones de euros, la Universidad de Cádiz registra una cuantía de 3,01 millones, la de Córdoba, 8,14 millones; la de Granada, 30,85 millones; la de Huelva, 1,32 millones; la de Jaén, 4,77 millones; la de Málaga, 15,72 millones; la de Sevilla, 27,24 millones y la Pablo de Olavide, 3,28 millones.

Además de las instituciones de educación superior, los centros y organizaciones de investigación se sitúan en segunda posición, con 92,14 millones (32,93% del conjunto andaluz) canalizados entre 183 participantes, seguidos de las entidades empresariales, con 65,95 millones y 225 entidades; y de la Administración, con 8,62 millones y 52 agentes. En último lugar, se sitúan otras entidades, que suman 62 integrantes para 13,57 millones.

En cuanto a la pluralidad de sectores en los que la comunidad ha obtenido recursos para desplegar la I+D+I europea, destaca especialmente la evolución de tres de ellos. El primer puesto lo ocupa el segmento de industria, espacio y ámbito digital, que aglutina un importe de 71,31 millones de euros y 123 participantes, un 25,49% del montante logrado.

El segundo lugar lo ocupa la alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente, que supone el 18,36% de los recursos captados; es decir, 51,37 millones de euros (169 agentes). La actividad relacionada con el clima, la energía y la movilidad ha acumulado entre 2021 y 2024 una financiación de 44,16 millones (136 participantes), lo que representa el 15,79% de la inversión global.

A continuación se sitúan las partidas dirigidas al programa Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA), dedicado a promover la movilidad y el desarrollo profesional de investigadores de todo el mundo en todas las etapas de sus carreras, con 33,65 millones (245 agentes), o las que tienen como objetivo la salud, con 19,38 millones (58 participantes), entre otras.

'Horizonte Europa' es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 y cuenta con un presupuesto total de alrededor de 93.500 millones de euros, lo que lo convierte en el programa de mayores dimensiones de la UE en cuanto a apoyo a la ciencia y la innovación. Es el sucesor del programa 'Horizonte 2020', que abarcó desde 2014 a 2020 y tiene como objetivo promover la I+D+I para abordar los grandes desafíos sociales y económicos, impulsar la competitividad industrial de Europa y contribuir al desarrollo sostenible.