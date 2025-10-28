Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en la comisión de Universidad.

Andalucía aboga por que las becas de Estado tengan en cuenta dónde se estudia para minimizar el problema del alquiler

El consejero Villamandos ha destacado que la fórmula que está siguiendo la Junta para abordar el problema del alquiler para los universitarios es «fomentar el que se establezcan residencias universitarias en las distintas provincias en colaboración público-privada»

Europa Press

Martes, 28 de octubre 2025, 16:54

Comenta

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamanos, ha abogado este martes por que las becas del ... Estado para los universitarios tengan en cuenta dónde estudian estos para minimizar el problema con el que se topan los jóvenes a la hora de cerrar un alquiler. En el caso de Andalucía, Gómez Villamandos ha reconocido que los «puntos calientes» están en las provincias de Sevilla y Malaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  3. 3 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  4. 4

    El aeropuerto de Granada acogerá 3.980 vuelos de 17 destinos durante la temporada de invierno
  5. 5 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada
  6. 6 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  7. 7 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  8. 8

    Vecinos de Albayda denuncian vandalismo con varios cristales de coches rotos
  9. 9 El infierno de Lidia en Granada: «Me he cambiado varias veces de centro por bullying y me han llamado de todo»
  10. 10 Indemnizada con 36.500 euros por torcerse el tobillo al pisar unos cristales en un supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Andalucía aboga por que las becas de Estado tengan en cuenta dónde se estudia para minimizar el problema del alquiler

Andalucía aboga por que las becas de Estado tengan en cuenta dónde se estudia para minimizar el problema del alquiler