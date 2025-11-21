Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La presidenta de Amama, en su comparecencia de este viernes en Sevilla. Efe / Raúl Caro

Amama desoye el requerimiento de entregar información, pero reduce a 260 el número de mujeres afectadas por el cribado

La presidenta de la asociación mantiene el enfrentamiento con la Junta y reconoce que el número de 4.000 mujeres que dio en principio se refería sólo a consultas recibidas

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

La asociación Amama ha dado un nuevo giro de tuerca en su dinámica de enfrentamiento con La Junta de Andalucía. Los responsables del colectivo, uno de los primeros en denunciar los fallos en el programa de cribado de cáncer de , una de las primeras denunciantes de los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama, anunciaron este vienes que van a desoír el requerimiento formulado por la Junta de Andalucía para que le entreguen la información sobre mujeres afectadas por esos fallos que según aseguraron semanas atrás aún no han sido llamadas tras haberse sometido a mamografías.

